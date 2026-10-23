Arteta revela o segredo do sorriso de Eze e responde às críticas ao estilo do Arsenal

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, falou sobre a aguardada partida que o coloca diante do Everton neste sábado, no estádio Emirates, pela oitava rodada da Premier League.

O Arsenal, atual campeão, entra em campo na segunda colocação, com 18 pontos, a 3 pontos do líder Manchester City, que soma pontuação máxima, enquanto o Everton ocupa a oitava posição, com 10 pontos.

Arteta elogiou a experiência de David Moyes, treinador do Everton, na coletiva de imprensa da partida, realizada nesta sexta-feira, ao comentar se concorda que ele é o rei da Premier League, segundo o que foi divulgado pelo site "Sky Sports": "Não sei se ele é o rei ou o quê, mas com certeza é alguém que todos nós admiramos, não só pela sua longevidade, mas pelo que representa para o futebol e para a Premier League. Eu conheço o homem que está por trás do treinador, e isso é o mais importante, e conheço bem o treinador, ele é um treinador fantástico".

Sobre a possibilidade de começar com o jovem Dowman, disse: "Há algo inevitável que te leva de volta àquela lembrança e à sensação daquele momento (quando ele marcou na temporada passada contra o Everton), isso está conosco e vai permanecer naquele estádio por muito tempo. Ele está treinando, e toda vez que tem uma oportunidade de jogar, prova que é um jogador capaz de influenciar a partida, então com certeza vai ter minutos em campo. Seria uma história incrível se ele começasse como titular diante do Everton, especialmente se vencermos a partida".

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Arteta descreveu o Everton como um adversário difícil, acrescentando: "Conheço bem o David, e a maneira como organiza seu time, e a qualidade que eles têm coletiva e individualmente. Não é por acaso que não haviam perdido até a última partida, porque são um time muito bom, e nós também sabemos disso porque nossos últimos confrontos com eles sempre foram extremamente difíceis".

Arteta abordou a reação de Eberechi Eze na partida contra o Bayern Munich, dizendo: "Estou muito feliz com a forma como o Eze reagiu ao jogo anterior e com o impacto que teve sobre o time e a atuação que apresentou".

Sobre o segredo de tê-lo feito rir antes de entrar como substituto, explicou: "Acho que isso fica entre mim e ele. Se você está irritado, não acho que vamos conseguir o melhor dele; quando ele ri, está sendo ele mesmo e consegue se expressar, e acho que é assim que conseguimos a melhor versão dele".

Arteta elogiou a eficiência ofensiva dos jogadores do meio-campo: "Martin Ødegaard já marcou alguns gols, Bruno Guimarães fez o mesmo, e Declan Rice também. É disso que precisamos, considerando as posições que ocupam, pois eles têm a liberdade e a ferocidade para invadir as linhas do adversário e causar estragos".

Também elogiou os zagueiros Jurriën Timber e Ben White: "Temos muita sorte de tê-los juntos. A maneira como começaram a temporada é realmente positiva, eles nos oferecem muito".

Em resposta aos receios sobre a queda na solidez de Bukayo Saka ou sobre um possível desgaste após ter disputado muitas partidas aos 25 anos de idade, Arteta negou isso, dizendo: "Não tenho essa sensação de forma alguma. Mas o que devemos estar atentos é em criar o ecossistema adequado em torno do jogador para destacar todas as suas qualidades. Precisamos entender agora como vamos administrar essa carga, e o que ele é capaz de oferecer para causar impacto".

Arteta demonstrou preocupação com a pressão constante dos jogos, dizendo: "A situação com certeza ficou diferente no ano passado; as exigências que impomos a cada jogador são enormes, assim como a quantidade de jogos e a sua intensidade. Os intervalos entre as partidas estão ficando menores, jogamos domingo, depois quarta e depois sábado, há menos de 66 ou 67 horas entre cada partida. O Bukayo não começou contra o Lille porque sabíamos que teríamos que jogar três vezes em menos de seis dias".

Arteta respondeu às críticas direcionadas ao estilo de jogo de seu time, dizendo: "Acho que você tem que respeitar cada adversário. Seria bom sermos consistentes, mas é isso o que enfrentamos e é algo compreensível. Esse jogo desperta paixão e é afetado pela emoção, e é natural que se esqueça o que o time fez, mas eu entendo que essas são as expectativas e nossa missão é criar essa empolgação constantemente".

E concluiu: "Cada time vai se preparar para descobrir a melhor forma de nos superar, e se a partida mudar depois de 10 minutos, os 80 minutos seguintes podem ser diferentes, então temos que estar prontos para vencer em qualquer contexto e com uma atuação agradável também".