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Mikel Arteta, técnico do Arsenal, deu as últimas notícias sobre a situação de vários jogadores antes do aguardado duelo contra o Manchester City, no Emirates Stadium, no domingo. O treinador confirmou o retorno do goleiro David Raya aos treinos e disse que o zagueiro francês William Saliba está perto de voltar a jogar após se recuperar de lesão.

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Raya ficou fora da partida do Arsenal no meio da semana pela Champions League, que terminou empatada em 1 a 1 com o Borussia Dortmund, por causa de uma lesão no ombro. Arteta, porém, confirmou o retorno do goleiro aos treinos e ressaltou que o clube trata todos os jogadores da mesma forma e se empenha em prepará-los para que atinjam a melhor condição possível.

Sobre a importância de Raya recuperar a forma física, o treinador espanhol declarou, segundo o site Sky Sports: "Isso é o que fazemos com todo jogador, tratamos todos da mesma maneira. Todos os jogadores têm a mesma mentalidade, e queremos que estejam na melhor condição possível".

Sobre a possibilidade de contar com Kepa Arrizabalaga no lugar de Raya, Arteta elogiou a experiência do goleiro espanhol: "A experiência que o Kepa tem é impressionante, seja pelos times em que jogou, pelos clubes que defendeu ou pelos títulos que conquistou".

Arteta também falou sobre quando o zagueiro francês William Saliba voltará a jogar pelo time, depois de se recuperar da lesão: "Ele não joga futebol há bastante tempo e pode atuar por um número determinado de minutos. Está treinando bem, vai ganhar minutos nas próximas partidas e vai confirmar o que já mostrou: que é um jogador excepcional".

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Sobre quantos minutos Saliba poderá jogar, o técnico do Arsenal explicou: "Com mais treinos, é provável que o tempo em campo aumente, mas isso vai depender das características da partida e do esforço que ele fizer durante ela. Ele entende bem a situação, mas certamente está muito animado para voltar a jogar".

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Arteta comentou ainda o quanto os problemas que o Manchester City enfrenta fora de campo afetam os resultados do time dentro das quatro linhas: "Essa é uma pergunta que deve ser feita a eles. Tudo o que posso dizer é que, quando os vejo jogar, percebo que em muitas partidas eles fazem mais do que os adversários para merecer a vitória, mas isso é futebol".

Sobre a possibilidade de o Arsenal abrir nove pontos de vantagem sobre o Manchester City em caso de vitória no próximo confronto, Arteta destacou a importância dos jogos em casa contra os rivais diretos: "Quando jogamos em casa contra os grandes times, esses confrontos se tornam decisivos na briga pelo título, e sabemos o quanto essas partidas são importantes. Mas ainda estamos em novembro, e temos muitos jogos pela frente".

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O técnico do Arsenal elogiou Enzo Maresca, treinador do Manchester City, destacando seu apreço pessoal por ele e a admiração por sua personalidade e por sua forma de encarar o futebol : "Conheço o Enzo pessoalmente, e ele é uma pessoa maravilhosa. Ele vive e respira futebol, tem grande capacidade analítica, foi um jogador diferenciado e já começou uma excelente carreira como treinador. Tudo nele é muito positivo".

Sobre a diferença entre tentar manter o título da Premier League e buscar conquistá-lo pela primeira vez, Arteta afirmou que o desejo de ser campeão novamente dá ao time uma motivação extra: "Sim, há um desejo maior de repetir a conquista e reviver aqueles momentos juntos. Todos fazem um esforço excepcional toda semana, seja analisando os adversários, criando o ambiente certo dentro do grupo ou trabalhando para vencer cada partida".

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Arteta também falou sobre a relação entre Arsenal e Manchester City e sobre se as duas equipes gostam uma da outra: "Não sei. Você admira o adversário, o nível que ele apresenta e a forma como trabalha, e certamente aprende com isso. Isso te dá motivação para chegar a outro patamar, que é o patamar que o Manchester City trouxe para esta liga, porque o que o clube conquistou não tem precedentes".

Diante da maratona de jogos e do calendário apertado, Arteta revelou como tenta manter o ambiente positivo no elenco e dar aos jogadores espaço para curtir os treinos: "A verdadeira diversão está em estar em campo e treinar. Se isso não for prazeroso para nós, temos um problema. Nesse processo, podemos encontrar momentos de energia e criatividade, e não fazer de cada dia uma cópia do anterior. Os jogadores adoram jogar e treinar".