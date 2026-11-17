Compartilhar Siga GOAL no Google

O Arsenal se antecipou ao Barcelona e blindou o contrato de seu jogador contra o assédio do clube catalão, que planejava contratá-lo na próxima janela de transferências de inverno.

Publicidade

O Barcelona segue se movimentando para contratar um zagueiro e reforçar o elenco catalão em janeiro, com o objetivo de continuar brigando por todos os títulos.

A diretoria esportiva do Barcelona, comandada por Deco, avalia diversas opções. Entre os nomes que surgiram no radar do clube está o zagueiro equatoriano Piero Hincapié, de 24 anos, que atualmente defende o Arsenal, onde não tem recebido as oportunidades esperadas nesta temporada.

De acordo com David Ornstein, do "The Athletic", Piero Hincapié assinou um contrato novo e melhorado com o Arsenal, que prolonga sua permanência no Emirates Stadium por mais 12 meses, até 2032. O vínculo anterior ia até 2031.

O jogador da seleção equatoriana, de 24 anos, chegou inicialmente ao Arsenal por empréstimo do Bayer Leverkusen em setembro de 2025, antes de ter sua transferência definitiva concluída no último verão europeu.

Publicidade Publicidade

Suas atuações contribuíram para que o time de Mikel Arteta conquistasse o título da Premier League e chegasse à final da Champions League. Hincapié disputou 39 partidas em todas as competições.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Nesta temporada, ele entrou em campo em nove jogos, sendo cinco pela Premier League.

A renovação de Hincapié faz parte de um esforço mais amplo do Arsenal para garantir o futuro de seus principais jogadores, após os acordos noticiados com Declan Rice e Jurriën Timber, enquanto David Raya também está perto de acertar novos termos.

Publicidade

Características que agradam a Hansi Flick

As características do jogador se encaixam perfeitamente no que o Barcelona procura: ele é canhoto, tem experiência internacional e possui uma versatilidade tática que Hansi Flick valoriza especialmente, já que pode atuar tanto como zagueiro quanto como lateral-esquerdo.

Essa dupla função poderia ampliar as opções defensivas do time catalão na segunda metade da temporada, que deve ser repleta de grandes desafios.

Publicidade

Deco e Flick receberam excelentes relatórios sobre o jogador da seleção equatoriana. Por isso, o diretor esportivo fez contatos iniciais com os representantes do atleta para sondar sua disposição em mudar de clube e avaliar a possibilidade de fechar o negócio durante a janela de transferências de inverno.

Em todo caso, a operação não seria fácil. Embora Mikel Arteta não conte com Hincapié como titular regular no momento, o treinador demonstra forte resistência em liberar qualquer jogador em janeiro. O técnico do Arsenal sabe que ainda há muitas partidas pela frente e não quer reduzir suas opções em um elenco que precisa competir em várias frentes.

Publicidade

Outras opções do Barcelona

Segundo a "Sky", o Barcelona também perguntou por Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, que continua na lista de alvos do departamento esportivo do clube.

Os contatos por Hincapié e o interesse em Bastoni confirmam que o Barcelona está explorando o mercado de zagueiros. Deco busca avaliar todas as opções disponíveis antes de tomar uma decisão final, em um processo influenciado, de um lado, pelas exigências esportivas de Flick e, de outro, pelas limitações financeiras do clube. Janeiro ganha cada vez mais importância no planejamento estratégico do clube catalão.