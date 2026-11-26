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Joane Gadou já teria atraído o interesse de grandes clubes antes mesmo de sua grande atuação contra o Arsenal.

Segundo o Bild, Arsenal, Liverpool e Manchester United estão de olho no zagueiro de 19 anos. Isso, porém, não provoca pânico nem preocupação no Borussia Dortmund: Gadou tem contrato até 2031, portanto por um longo período, e não possui cláusula de rescisão. Ninguém no clube sequer consideraria vendê-lo por menos de 80 milhões de euros.

O interesse pelo francês dificilmente diminuiu após sua grande atuação na terça-feira, pela Champions League, em Londres . Gadou teve uma atuação impecável na defesa e, depois de uma bela jogada individual, deu o passe para Maxi Beier marcar o gol de empate.

Além dos clubes ingleses citados, o Paris Saint-Germain, ex-clube de Gadou, também pode entrar na disputa por sua contratação. O zagueiro foi formado no PSG, mas, sem perspectivas no time principal, acabou negociado com o RB Salzburg por dez milhões de euros.

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Conjunto de qualidades de Gadou impressiona no Borussia Dortmund

Contratado pelo Borussia Dortmund por quase 20 milhões de euros, após passagem pela Áustria, Gadou faz uma ótima temporada de estreia no clube e é titular na linha de três zagueiros do técnico Niko Kovac, ao lado de Waldemar Anton e Nico Schlotterbeck.

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O conjunto de qualidades do jovem defensor impressiona. Com 1,95 m de altura, Gadou tem um porte físico excepcional e é duro, agressivo e incansável nos duelos individuais. Ele também chama a atenção pela velocidade: com 36,55 km/h, é atualmente o terceiro jogador mais rápido da Bundesliga. "Ele é simplesmente uma fera", resumiu Beier, autor do gol no empate por 1 a 1 com o Arsenal.

Kovac estaria acompanhando de perto, individualmente, a evolução de Gadou. O diretor esportivo Ole Book deu a entender isso recentemente: "Achei que ele foi muito bem nas últimas semanas. Na verdade, ele melhora em um aspecto a cada semana. A comissão técnica trabalha com ele de forma muito, muito minuciosa. Há reuniões e análises o tempo todo. Acho que os avanços são perceptíveis de uma semana para outra."

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Segundo as informações, o treinamento individual trabalha seu posicionamento e seu jogo aéreo. Especialmente nas disputas pelo alto, ele ainda tem espaço para melhorar a técnica.