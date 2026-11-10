Compartilhar Siga GOAL no Google

O Arsenal, campeão da Premier League, e o Atlético de Madrid poderiam negociar uma troca surpreendente na janela de transferências de inverno, segundo informações. A proposta levaria o meio-campista Martin Zubimendi à capital espanhola, enquanto o atacante Julian Alvarez voltaria ao futebol inglês para defender o Arsenal.

Publicidade

Troca de peso entre Arsenal e Atletico é cogitada

Arsenal e Atletico Madrid podem chegar a um acordo por uma grande troca na próxima janela de transferências de inverno. O veículo espanhol RNE informa que o volante Martin Zubimendi pode se transferir para o Metropolitano, enquanto o atacante argentino Julian Alvarez iria para o norte de Londres.

Zubimendi chegou ao Emirates Stadium em julho de 2025 por £ 55,8 milhões, segundo informações divulgadas na época, após uma passagem repleta de títulos pela Real Sociedad.

No entanto, o jogador da seleção espanhola tem tido poucas oportunidades no time titular na atual temporada.

Zubimendi tem pouco espaço em meio à concorrência no meio-campo

Apesar de ter disputado todos os jogos do Arsenal no campeonato durante a campanha do título de 2025–26, Zubimendi passou a ter um papel secundário sob o comando de Mikel Arteta nesta temporada.

Publicidade Publicidade

O jogador de 27 anos soma apenas 100 minutos em campo na Premier League, sem nenhuma partida como titular, diante da forte concorrência de Declan Rice, Bruno Guimaraes, Myles Lewis-Skelly e Mikel Merino.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

“No verão, Zubimendi poderia ter deixado o Arsenal, e houve até conversas sobre o Real Madrid”, informou Silvia Barba, diretora de esportes da RNE. “Ele pode se juntar ao Atletico Madrid na janela de transferências de inverno como alternativa a Julian.”

Alvarez vive fase difícil sob o comando de Diego Simeone

Alvarez também teve um início de temporada frustrante na Espanha após sua transferência recorde de € 95 milhões do Manchester City, em agosto de 2024.

Publicidade

Depois de marcar 20 gols em 49 partidas por todas as competições na temporada passada, o campeão mundial fez apenas dois gols em 12 jogos pela equipe de Diego Simeone.

“O Arsenal gosta de Julian, que claramente ainda não está em forma”, acrescentou Barba sobre a situação do atacante. “A relação entre o Atletico Madrid e Julian não está funcionando.”

Publicidade

Janela de inverno abre caminho para uma solução

Alvarez deixou claro no verão que queria sair do Atletico, depois que uma possível transferência para o Barcelona não se concretizou.

Com os dois jogadores em busca de novos ares para dar impulso às suas respectivas temporadas, uma troca no meio da temporada poderia resolver dilemas táticos dos dois clubes.

Publicidade

Arsenal e Atletico Madrid continuarão acompanhando a situação à medida que se aproxima o prazo final da janela de transferências de inverno.