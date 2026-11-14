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Após a derrota por 3 a 2 no amistoso contra o Japão, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, está sob pressão. O campeão mundial Romário pediu no Instagram a demissão imediata do italiano.

O motivo das duras críticas do ex-atacante de classe mundial foi um amistoso em Singapura que terminou com uma derrota nos minutos finais e episódios de indisciplina da seleção brasileira.

Contra a seleção japonesa, o Brasil, recordista de títulos mundiais, já perdia por dois gols antes dos 20 minutos. A equipe conseguiu empatar com dois gols de Vinícius Júnior, mas, nos acréscimos, Tatsuhiro Sakamoto marcou o gol da vitória japonesa.

No banco brasileiro, o lance que originou o gol sofrido nos minutos finais provocou fortes protestos, pois a equipe entendeu que havia ocorrido uma falta antes. O árbitro validou o gol mesmo assim, e a situação saiu do controle: tanto Ancelotti quanto o atacante Raphinha, que já havia sido substituído, receberam cartão vermelho por seu comportamento.

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Romário, de 60 anos, desabafou em seu perfil no Instagram. O campeão mundial de 1994 escreveu: "Ancelotti, chega! Faça as malas e vá embora! Não aguentamos mais!"

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Romário cobra Carlo Ancelotti: "Mande-o para o inferno!"

Romário continuou: "Ninguém questiona sua trajetória de sucesso. Você é um dos maiores técnicos que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes. Na seleção brasileira, você ainda não mostrou do que é capaz."

Além do técnico, Romário também cobrou a cúpula da federação. Ele se dirigiu ao presidente Samir Xaud e escreveu: "Está na hora de mostrar que você tem coragem de tomar uma decisão. Mande Ancelotti para o inferno!"

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A seleção brasileira não pode "continuar esperando", alertou Romário. "Não se pode brincar com a camisa da seleção. Já passamos vergonha muitas vezes e não podemos correr o risco de deixar que mais uma Copa do Mundo vá por água abaixo", afirmou.

Ancelotti é técnico do Brasil desde o fim de maio de 2025. Até agora, soma 12 vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 21 partidas. Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final.