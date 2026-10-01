A crise repentina entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, provocou grande repercussão entre os torcedores do futebol saudita na plataforma "X", especialmente diante da forte relação que uniu os dois durante o período em que estiveram juntos no Al-Nassr.

Ronaldo entrou em choque com Jesus nos últimos dias, após a decisão do técnico português de não escalá-lo contra a Noruega, apesar de ter feito aquecimento por um longo período. O que acendeu a crise foram as declarações do veterano treinador, nas quais afirmou que "O Dom" não mudaria sua filosofia ou seu plano, o que levou o astro do Al-Nassr a decidir deixar a concentração e seguir para Madri.

Os comentários dos torcedores se dividiram entre os que criticaram a atitude de Ronaldo após sua saída da concentração da seleção, considerando que a experiência do jogador e sua condição de capitão lhe impunham respeitar a decisão do treinador, e os que manifestaram espanto com a transformação da forte relação que o unia a Jorge Jesus em um desentendimento em um curto espaço de tempo.

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Um dos torcedores escreveu: "Sinceramente, eu amo o Cristiano, mas você precisa perceber que ficou mais velho, e deveria ter respeitado a decisão do treinador. Mesmo que ele tenha falado com você, poderia colocá-lo em campo mais tarde, mas talvez tenha decidido não escalá-lo por causa das circunstâncias da partida. Você deveria ter agido como um capitão, e não criar problemas e sair sozinho. Sinceramente, essa atitude reflete uma certa dose de arrogância".













Torcedores sauditas relembraram a relação que uniu Ronaldo e Jorge Jesus durante o período em que estiveram no Al-Nassr, destacando que o astro português foi um dos principais defensores da permanência do treinador no clube, o que torna a atual crise surpreendente para eles.

Outro torcedor disse: "Não consigo entender o que está acontecendo entre Jorge Jesus e Cristiano. No Al-Nassr, foi o Cristiano quem lutou pela chegada de Jesus para treinar a equipe, e defendeu sua permanência, e na seleção portuguesa ele também foi um dos defensores da ideia de nomear Jesus como treinador".

Um dos torcedores explicou: "A relação deles no Al-Nassr era muito forte, a ponto de ambos ficarem lado a lado nas crises mais difíceis. Então, como a relação deles termina em desentendimento após as duas primeiras partidas de Jesus por Portugal? É um choque inesperado".

As reações dos torcedores na plataforma "X" sobre a crise continuaram, em meio a um clima de estranhamento diante da rapidez com que a relação entre Ronaldo e Jorge Jesus se transformou, depois de a dupla ter mantido uma forte relação profissional durante sua experiência anterior no Al-Nassr.