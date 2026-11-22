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Carlos Espi admitiu ter sentido “arrepios” com o clima no Santiago Bernabéu depois de marcar, aos 85 minutos, no rebote que garantiu a vitória de virada do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo. O jovem atacante destacou a união do elenco após o Real Madrid chegar a nove vitórias seguidas, antes do confronto de terça-feira pela Champions League.

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Espi completa virada nos minutos finais no Bernabéu

Carlos Espi marcou aos 85 minutos para garantir a vitória de virada do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo e ampliar para nove jogos a sequência de vitórias da equipe. Depois que Pablo Duran colocou o Celta à frente aos seis minutos e Kylian Mbappe mandou um pênalti por cima do travessão no primeiro tempo, Jude Bellingham empatou aos 66, antes de Espi aproveitar a sobra de um cruzamento de Vinicius Junior.

O gol decisivo foi o quarto do atacante valenciano na temporada e manteve o aproveitamento perfeito do Real Madrid em casa nesta temporada. Após o apito final, Espi admitiu que o apoio vindo das arquibancadas o marcou profundamente.

Autor do gol da vitória revela “arrepios” com apoio da torcida

Espi explicou que todos os reservas entraram em campo determinados a virar o jogo e destacou o espírito coletivo do elenco de 23 a 24 jogadores, além do apoio da torcida da casa.

“Fico arrepiado”, disse Espi. “É indescritível o apoio que sinto de todos. Vou dar tudo de mim pelos madridistas e por este clube. Tento fazer o que o treinador me pede e aproveitar ao máximo cada minuto que recebo. Se eu puder ajudar a equipe, melhor ainda. Como disse outro dia, o objetivo é permanecer unidos. Somos 23 ou 24 jogadores e todos precisamos seguir na mesma direção. Nós que entramos estávamos totalmente concentrados em garantir a vitória, e foi isso que conseguimos.”

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Força em casa impulsiona nona vitória consecutiva

Embora o Real Madrid tenha tido um primeiro tempo frustrante, Espi afirmou que perder pontos no Santiago Bernabéu deixou de ser uma opção quando a torcida impulsionou a equipe na segunda etapa.

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“Sinceramente, a torcida é incrível; ela nos apoia desde o primeiro minuto”, acrescentou. “Hoje, ela nos levou para a frente. Não podemos perder pontos aqui. Sinceramente, isso nos dá muita energia. Foi um jogo difícil que conseguimos vencer, e agora temos que seguir em frente porque não há pausa. Temos outra batalha na Champions League.”

Foco total no jogo de terça-feira pela Champions League

Com apenas 48 horas para se recuperar de um exigente confronto pelo campeonato nacional, Espi destacou que o Real Madrid precisa levar imediatamente o embalo para a competição europeia.

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“Agora, o mais importante é terça-feira, porque não há pausa”, concluiu. “Temos dois dias para nos preparar para o jogo e vamos encará-lo com todo o entusiasmo.”