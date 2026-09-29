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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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Arnold titular e Bellingham no banco: Tuchel testa nova formação diante da República Tcheca

Tchéquia x Inglaterra
Tchéquia
Inglaterra
Liga das Nações A
T. Tuchel
Tchéquia
England
Alemanha

Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, anunciou a escalação do elenco dos Três Leões para o confronto contra a República Tcheca, na noite desta terça-feira, pela segunda rodada da Liga das Nações da UEFA.

A seleção da Inglaterra havia iniciado sua trajetória na competição europeia no último sábado, com a derrota para a Espanha (3 a 2), no estádio de Wembley.

Tuchel aposta na partida contra a República Tcheca no quarteto ofensivo formado por Harry Kane, Morgan Rogers, Anthony Gordon e Bukayo Saka, enquanto Jude Bellingham fica no banco de reservas.

A seleção inglesa não conta na partida de hoje com a dupla Ezri Konsa e Nico O'Reilly, por lesão, enquanto o lateral-direito Trent Alexander-Arnold começa como titular, depois de ter ficado de fora da partida contra a Espanha.

O treinador alemão escalou alguns jogadores que não haviam atuado diante da Espanha para testar uma nova combinação, como Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah e Lewis Hall, ao lado de Rogers.

A escalação da seleção da Inglaterra ficou da seguinte forma:

Goleiro: Trafford.

Defesa: Alexander-Arnold, Guéhi, Chalobah, Hall.

Meio-campo: Anderson, Lewis Skelly, Rogers.

Ataque: Saka, Gordon, Kane.

Vale lembrar que a seleção da República Tcheca também perdeu sua partida de estreia para a Croácia pelo placar de 2 a 1.


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