Arnold titular e Bellingham no banco: Tuchel testa nova formação diante da República Tcheca

Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, anunciou a escalação do elenco dos Três Leões para o confronto contra a República Tcheca, na noite desta terça-feira, pela segunda rodada da Liga das Nações da UEFA.
A seleção da Inglaterra havia iniciado sua trajetória na competição europeia no último sábado, com a derrota para a Espanha (3 a 2), no estádio de Wembley.
Tuchel aposta na partida contra a República Tcheca no quarteto ofensivo formado por Harry Kane, Morgan Rogers, Anthony Gordon e Bukayo Saka, enquanto Jude Bellingham fica no banco de reservas.
A seleção inglesa não conta na partida de hoje com a dupla Ezri Konsa e Nico O'Reilly, por lesão, enquanto o lateral-direito Trent Alexander-Arnold começa como titular, depois de ter ficado de fora da partida contra a Espanha.
O treinador alemão escalou alguns jogadores que não haviam atuado diante da Espanha para testar uma nova combinação, como Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah e Lewis Hall, ao lado de Rogers.
A escalação da seleção da Inglaterra ficou da seguinte forma:
Goleiro: Trafford.
Defesa: Alexander-Arnold, Guéhi, Chalobah, Hall.
Meio-campo: Anderson, Lewis Skelly, Rogers.
Ataque: Saka, Gordon, Kane.
Vale lembrar que a seleção da República Tcheca também perdeu sua partida de estreia para a Croácia pelo placar de 2 a 1.