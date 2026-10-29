Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2026-27Getty
Traduzido por

"Arnold recebe o perdão": o astro do Real Madrid vai voltar ao Liverpool?

Mercado da bola
Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Liverpool x Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
T. Alexander-Arnold
Espanha
England

Mourinho não conta muito com ele

Uma reportagem da imprensa abordou, nesta quinta-feira, o futuro do inglês Trent Alexander-Arnold, jogador do Real Madrid, diante de sua situação atual no clube merengue.

O Real Madrid contratou Alexander-Arnold no verão de 2025, mas ele não apresentou o nível esperado, e o atual técnico, José Mourinho, não o utiliza como titular. 

De acordo com o jornal "As", nas últimas horas, diversos ex-jogadores do Liverpool pediram o retorno de Alexander-Arnold ao clube.

O jornal local "Liverpool Echo" perguntou aos torcedores se eles desejavam o retorno de Alexander-Arnold à equipe inglesa, e cerca de metade dos votantes apoiou seu retorno, enquanto 24% disseram que só concordariam caso o valor financeiro fosse baixo. Em contrapartida, apenas 29% não o perdoaram por sua saída do clube rumo ao Real Madrid e pela recusa das tentativas de mantê-lo.

 

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google