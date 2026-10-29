Uma reportagem da imprensa abordou, nesta quinta-feira, o futuro do inglês Trent Alexander-Arnold, jogador do Real Madrid, diante de sua situação atual no clube merengue.

O Real Madrid contratou Alexander-Arnold no verão de 2025, mas ele não apresentou o nível esperado, e o atual técnico, José Mourinho, não o utiliza como titular.

De acordo com o jornal "As", nas últimas horas, diversos ex-jogadores do Liverpool pediram o retorno de Alexander-Arnold ao clube.

O jornal local "Liverpool Echo" perguntou aos torcedores se eles desejavam o retorno de Alexander-Arnold à equipe inglesa, e cerca de metade dos votantes apoiou seu retorno, enquanto 24% disseram que só concordariam caso o valor financeiro fosse baixo. Em contrapartida, apenas 29% não o perdoaram por sua saída do clube rumo ao Real Madrid e pela recusa das tentativas de mantê-lo.