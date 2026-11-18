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O Real Madrid garantiu a permanência de Arda Guler a longo prazo após o jovem talento turco assinar oficialmente uma renovação de contrato de grande porte. O acordo mantém o meia no Santiago Bernabéu até junho de 2032 e encerra as especulações sobre sua situação na capital espanhola.

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Um projeto de longo prazo no Bernabéu

O anúncio veio após semanas de diálogo produtivo entre os representantes do jogador e a direção do clube. Embora as primeiras conversas para a renovação tenham ocorrido no início de setembro, a rapidez do acordo evidencia o desejo mútuo de dar continuidade à parceria. Guler, que chegou do Fenerbahçe aos 18 anos com contrato até 2029, acrescentou mais três anos à sua permanência e seguirá como jogador do Real Madrid pelo menos até os 27 anos.

A iniciativa de Florentino Perez faz parte de uma estratégia mais ampla para consolidar a base do elenco principal para a próxima década. Segundo uma reportagem do AS, após a assinatura de Güler, o clube já volta sua atenção a renovações de longo prazo semelhantes para outras peças importantes, incluindo Jude Bellingham e Thibaut Courtois. Ao concluir o acordo hoje, o clube deixou claro que Guler não é mais apenas uma promessa para o futuro, mas uma peça fundamental do projeto esportivo atual.

Guler fala sobre orgulho e responsabilidade

Após a oficialização da notícia, o jogador da seleção turca usou as redes sociais para expressar sua profunda gratidão e ambição. Guler fez referência ao lendário hino do clube: “A história que vocês fizeram, a história que ainda será feita. Quando vesti a camisa do Real Madrid pela primeira vez, sabia que estava me tornando parte de uma história imensa. Hoje sinto o mesmo orgulho e a mesma felicidade, mas com uma responsabilidade ainda maior. Seguir os passos de lendas que escreveram seus nomes na história do futebol, no maior clube do mundo, é uma grande honra para mim.”

Ao falar de seus objetivos de longo prazo na capital espanhola, Guler acrescentou: “Meu sonho é vestir esta camisa por muitos anos, conquistar novos títulos juntos e, um dia, deixar minha própria marca nessa história única. Quero agradecer a todos que estiveram ao meu lado desde o primeiro dia: especialmente ao nosso presidente, Florentino Perez, à minha família, aos meus companheiros de equipe e a todos os funcionários e treinadores com quem trabalhei.”

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De promessa turca a revelação europeia

A trajetória de Guler de Ancara ao topo do futebol europeu foi rápida. Desde sua chegada no verão de 2023, por 20 milhões de euros mais bônus, ele superou as expectativas. Apesar das sugestões iniciais de que poderia se beneficiar de um período de empréstimo em um clube como o Bayer Leverkusen, o jovem insistiu, durante sua apresentação, que ficaria para disputar seu lugar. A determinação deu resultado: o meia já fez 126 partidas oficiais pelo clube.

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Seu impacto também se reflete na galeria de troféus. Em pouco mais de três temporadas, ele já conquistou cinco títulos importantes, incluindo a Champions League, o Campeonato Espanhol e o Mundial de Clubes. Sua evolução individual foi reconhecida recentemente, quando foi eleito a Revelação da Temporada da Champions League de 2025/26. O prêmio, somado às suas 38 partidas pela seleção turca, confirma sua condição de talento de nível mundial, capaz de liderar tanto o clube quanto a seleção.

A ascensão de um titular incontestável

Em Valdebebas, Guler é visto como um talento extraordinário, com uma rara capacidade de desequilibrar defesas. Embora não dependa da velocidade, sua imprevisibilidade e seu domínio técnico da bola fazem dele um jogador singular. Ele passou de opção no banco a jogador cada vez mais visto como titular incontestável na ponta direita. Sua qualidade nas bolas paradas e sua influência crescente em campo fizeram dele um dos favoritos da torcida no Santiago Bernabéu.

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Ao encerrar sua mensagem aos torcedores, Guler acrescentou: “E o agradecimento mais especial vai para os torcedores do Real Madrid em todo o mundo, que sempre nos deram apoio infinito. Que venham muitos outros belos dias juntos! Estou muito feliz por continuar fazendo parte deste clube. 2032.”