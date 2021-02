Árbitro inglês recebe ameaças de morte após expulsão e pede afastamento da Premier League

Mike Dean se envolveu em dois casos de expulsões polêmicas e até a polícia foi acionada

O árbitro inglês Mike Dean pediu afastamento dos jogos da Premier League após ele e sua família receberem ameaças de morte por conta de duas expulsões determinadas por ele em jogos do Campeonato Inglês. O caso também foi encaminhado à polícia.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Um dos principais profissionais do quadro de arbitragem da Inglaterra pediu afastamento da 24ª rodada da Premier League, que começa no sábado (13), por conta de ameaças recebidas por expulsões polêmicas. Mike Dean apresentou cartões vermelhos para Jan Bednarek, zagueiro do Southampton, na derrota por 9 a 0 para o Manchester United na terça-feira (2), e Tomas Soucek, meio-campista do West Ham, no empate com o Fulham no sábado (6).

No lance de Bednarek, a expulsão aconteceu no final do segundo tempo, por conta de uma jogada que impediu o ataque de Anthony Martial, quando a partida já estava 6 a 0 para os Red Devils. Já Soucek foi expulso nos acréscimos da partida por uma cotovelada no rosto de Aleksandar Mitrovic, que o próprio jogador do Fulham entendeu ter sido acidental. Nos dois casos, Dean foi chamado ao monitor do árbitro de vídeo e, só então, optou pelas expulsões.

Após os dois jogos, Dean e sua família passaram a receber fortes ameaças por parte de torcedores, mesmo depois que as expulsões foram revertidas. O caso foi levado à polícia inglesa e repudiado pelo chefe do PGMOL, organismo de arbitragem.

"Ameaças e assédio desta natureza são totalmente inaceitáveis, e apoiamos totalmente a decisão de Mike de relatar estas mensagens que sua família recebeu à polícia", disse Mike Riley. "Ninguém deveria ser vítima de mensagens abomináveis como estas. O assédio online é inaceitável em qualquer profissão, e é preciso fazer mais para combater o problema".

A polícia disse que está "investigando alegações de comunicações maliciosas". E, como parte da investigação, foi feito um relatório com contas em redes sociais que estão envolvidas nas ameaças.

Fora da próxima rodada da Premier League por iniciativa própria, Dean vai apitar, no meio de semana, o jogo entre Leicester City e Brighton & Hove Albion, pela quinta rodada da FA Cup.

Os dois jogadores expulsos, após apelação dos times, tiveram os cartões anulados e estão à disposição de suas equipes para os próximos jogos, sem a necessidade de cumprimento de suspensão.