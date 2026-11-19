Compartilhar Siga GOAL no Google

Graham Scott, ex-árbitro da Premier League, chamou a atenção para o comportamento de alguns jogadores dentro de campo.

Publicidade

O jornal Sport repercutiu o que Scott escreveu em sua coluna no The Athletic, na qual explicou como o exagero nas reações de alguns jogadores pode acabar prejudicando os próprios atletas quando se trata das decisões da arbitragem.

Scott relembrou especificamente um episódio protagonizado por Marc Cucurella na partida entre Brighton e Brentford, disputada em 2021, quando o jogador havia acabado de chegar ao Brighton.

O ex-árbitro explicou que o defensor espanhol levou uma pancada involuntária com o braço de outro jogador durante uma disputa pelo alto e caiu no gramado com as mãos no rosto.

"Quando Cucurella caiu segurando o rosto, achei que ele tinha sofrido uma lesão muito grave e que o lance poderia exigir um cartão vermelho", recordou Scott.

Publicidade Publicidade

A avaliação, porém, mudou rapidamente: "Quando ele começou a rolar repetidamente pelo chão e a espernear, mudei de ideia. As imagens do replay mostraram que o cartão amarelo que dei a ele foi mais do que suficiente".

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Scott fez um alerta: "O problema que esse comportamento causa aos jogadores é que os árbitros ficarão menos inclinados a acreditar neles na próxima vez. E as chances de uma decisão em um lance dividido, 50-50, sair a favor deles vão diminuir. Isso pode não ser justo, mas é consequência direta das atitudes deles".

Na coluna, Scott também explicou como os árbitros lidam com jogadores de temperamento difícil: "Os árbitros não deveriam fazer julgamentos prévios sobre os jogadores, mas somos humanos, e é inevitável pensarmos na forma como vamos lidar com potenciais criadores de problemas".

Publicidade

Entre as dicas dadas pelo ex-árbitro da Premier League está a de que os árbitros cumprimentem os jogadores como se fossem velhos amigos, dizendo olá e perguntando como eles estão.

Na prática, no entanto, Scott ressaltou que algumas conversas com jogadores de temperamento difícil nem sempre eram possíveis quando a capacidade deles de falar inglês era limitada.