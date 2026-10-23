"Arbitragem sob encomenda": canal do Real Madrid inicia a guerra psicológica antes do Clássico

O clima de tensão já antecede o duelo do clássico entre Real Madrid e Barcelona, depois que o canal do clube merengue lançou um ataque às decisões de arbitragem, acusando os árbitros de tratarem as duas equipes de forma diferente, em uma movimentação que ocorre poucos dias antes do aguardado confronto no estádio "Spotify Camp Nou".

Embora ainda não tenha sido anunciada a equipe de arbitragem que apitará o duelo de domingo, o canal do Real Madrid dedicou uma extensa reportagem para revisar lances de arbitragem polêmicos, que incluíram cartões vermelhos, gols anulados e pênaltis, tanto em clássicos anteriores quanto em partidas das duas equipes diante de outros adversários.

Conforme noticiou o jornal "Mundo Deportivo", o canal afirmou que o Real Madrid é a parte mais prejudicada pelas decisões de arbitragem, considerando que o Barcelona recebe um tratamento diferente, em um discurso que coloca a arbitragem sob os holofotes antes de uma das partidas mais delicadas da temporada.

"Tratamento excepcional" ao Barcelona?

No principal destaque da reportagem, o canal madrileno declarou: "A conclusão é clara, o tratamento dos árbitros ao Barcelona é diferente do tratamento dado ao Real Madrid, e nosso clube sempre acaba sendo a parte mais prejudicada".

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O canal também elevou o tom ao falar sobre o nível da arbitragem nas partidas disputadas pela equipe catalã, dizendo: "O nível da arbitragem em favor do Barcelona é impressionante, seja nos clássicos ou até mesmo antes deles, como ficou evidente nas últimas semanas".

A reportagem não se limitou às decisões dentro de campo, mas também abordou o que descreveu como uma diferença no tratamento pessoal que os jogadores das duas equipes recebem dos árbitros, considerando que os jogadores do Barcelona recebem um tratamento mais gentil.

O canal acrescentou, nesse contexto, que o jogador "recebe um tratamento excepcional se jogar pelo Barcelona", antes de insinuar a existência do que descreveu como uma "arbitragem sob encomenda" em favor dos jogadores da equipe catalã.

Ataque que se estende à tecnologia de vídeo

O canal do Real Madrid não restringiu suas críticas aos árbitros de campo, mas também as estendeu à tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), falando mais de uma vez da existência do que chamou de "tecnologia de vídeo sob encomenda" em favor do Barcelona.

O canal encerrou sua reportagem reafirmando que esse é o clima que antecede o clássico, considerando que o Barcelona entra no confronto em meio ao que descreveu como um tratamento preferencial da arbitragem em comparação ao seu rival madrileno.