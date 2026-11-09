Aquilani é demitido pelo Sassuolo após sequência desastrosa de cinco derrotas consecutivas

Sequência desastrosa põe fim à passagem de Aquilani pelo Sassuolo
A demissão de Aquilani já parecia inevitável havia várias semanas, e o Sassuolo agora confirmou a decisão. O ex-meia de Roma e Liverpool foi dispensado após uma sequência catastrófica de cinco derrotas consecutivas na Serie A, que deixou a diretoria do clube com poucas alternativas.
Os números de Aquilani em sua breve passagem pelo Estádio Mapei mostram as dificuldades enfrentadas pelo jovem treinador. Em todas as competições nesta temporada, incluindo a Serie A e a Copa da Itália, ele conquistou apenas quatro vitórias e dois empates, além de sofrer sete derrotas. A falta de regularidade acabou sendo fatal para seu projeto.
De um início promissor ao fundo do poço
É fácil esquecer que a passagem de Aquilani começou cercada de otimismo. O treinador de 42 anos foi contratado no verão para substituir Fabio Grosso e assinou um contrato previsto para mantê-lo no clube até junho de 2028. Era seu primeiro trabalho como técnico na primeira divisão, após passagens por Pisa e Catanzaro na Serie B e pela base da Fiorentina.
A passagem de Aquilani começou bem, com destaque para a vitória marcante por 3 a 2 sobre a Juventus em 13 de setembro. No entanto, o resultado foi uma falsa esperança, não um ponto de virada. Depois de um respeitável empate por 1 a 1 com o Milan, a equipe desmoronou e sofreu cinco derrotas consecutivas, deixando o elenco sem confiança.
Sassuolo busca um substituto
Com a saída de Aquilani, as atenções em Reggio Emilia se voltaram imediatamente para quem assumirá o comando. Roberto D'Aversa despontou como o principal candidato à vaga. O ex-treinador de Parma e Lecce é visto como uma opção segura, capaz de estabilizar o elenco atual.
D'Aversa, porém, não é o único nome de destaque ligado ao cargo. Vincenzo Montella, ex-técnico da seleção da Turquia e ídolo da Roma, também é considerado um possível candidato.
Sassuolo enfrenta ameaça de rebaixamento antes de duelo com o Genoa
O Sassuolo ocupa atualmente o 17º lugar na Serie A, com oito pontos, apenas um acima do Monza, 18º colocado e na zona de rebaixamento. Após a atual pausa para os jogos de seleções, o Sassuolo retomará sua campanha no campeonato ao receber o Genoa em 22 de novembro.