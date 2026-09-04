As atenções se voltam, na noite desta sexta-feira, para o estádio La Cartuja, em Sevilha, que recebe o confronto entre Real Madrid e Betis em meio a sentimentos contraditórios que unem o técnico português José Mourinho e o clube merengue.

Segundo o jornal espanhol "As", este estádio, utilizado pelo Betis desde a temporada passada por causa das obras de manutenção em sua casa, o Benito Villamarín, guarda as melhores lembranças para o técnico português, depois de ter testemunhado o início de sua lenda com a conquista de seu primeiro título europeu com o Porto, em 2003.

Já o clube merengue possui memórias divergentes no mesmo reduto, depois de ter sido campeão ali da Copa do Rei em 2023, mas de ter perdido sua final mais recente diante do Barcelona, em abril do ano passado.

Mourinho havia comandado o Benfica por alguns meses, e depois obteve sucesso com o União de Leiria, antes de ser convocado pelo Porto em janeiro de 2022.

O treinador português trabalhou na reconstrução da equipe apoiando-se em um grupo de estrelas de destaque, como Ricardo Carvalho, Costinha, Deco, Alenitchev, Postiga e Jorge Costa, começando a moldar sua história como técnico com a conquista do título da Copa da UEFA em 21 de maio de 2003.

Isso veio após a vitória sobre o Celtic de Glasgow pelo placar de (3 a 2), depois de dois tempos extras de prorrogação, momento que marcou o pontapé inicial de sua lendária trajetória como treinador, que se estendeu rapidamente em 2004, quando conduziu a equipe portuguesa ao título da Liga dos Campeões da Europa às custas do Monaco na final.

Mourinho disse anteriormente: "Lembro-me daquela partida em La Cartuja como a mais emocionante da minha vida", já que o técnico português volta a comandar no estádio sevilhano após 23 anos, mas desta vez em um confronto que une Real Madrid e Betis no Campeonato Espanhol.

Mourinho reviveu aquelas lembranças marcantes ao olhar para as arquibancadas renovadas do estádio, do qual foi removida a pista de atletismo.

O estádio Benito Villamarín testemunhou outro confronto europeu emocionante para Mourinho diante do Betis, quando ele era técnico do Chelsea, em uma partida considerada a vitória mais imortal do clube andaluz em sua única participação na Liga dos Campeões da Europa até agora, à qual retorna nesta temporada.

Dani marcou o único gol da partida (1 a 0), surpreendendo a poderosa equipe de propriedade do russo Roman Abramovich, sob o comando do técnico português, em 2005.

Por outro lado, o Real Madrid possui registros contraditórios no estádio La Cartuja, tendo sido campeão ali da Copa do Rei após a vitória sobre o Osasuna pelo placar de (2 a 1) em 7 de maio de 2023, graças aos dois gols do brasileiro Rodrygo, mas tendo provado a amargura da derrota na outra final, em 23 de abril do ano passado, diante do Barcelona pelo placar de (3 a 2), depois de dois tempos extras de prorrogação, com um gol decisivo marcado por Jules Koundé.

O Real Madrid sofreu novamente no Campeonato Espanhol no estádio La Cartuja no ano passado, depois de sua meta ter sido balançada por um gol fatal de Bellerín nos acréscimos, fazendo a partida terminar empatada (1 a 1), recebendo a resposta ao gol com que Vinícius havia aberto o placar após 15 minutos.

O clube merengue não conhece o gosto da vitória sobre o Betis em seu estádio desde 28 de agosto de 2021, ou seja, há mais de 5 anos, quando o gol de Carvajal decidiu o confronto pelo placar de (1 a 0) no Benito Villamarín, tendo o reduto andaluz testemunhado, desde então, 3 empates e uma vitória do Betis.



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