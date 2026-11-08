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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Traduzido por

Aproveitando uma crise preocupante: Bayern de Munique quer arrancar "joia" do Liverpool

Mercado da bola
Crystal Palace x Liverpool
Crystal Palace
Liverpool
Premier League
Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bayern de Munique
Bundesliga
R. Ngumoha
England
Alemanha

Seu contrato termina em junho de 2028

Tradição Esportiva
Globoplay

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Uma reportagem publicada neste domingo afirmou que o Bayern de Munique quer tirar o jovem jogador do Liverpool no próximo período.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que Rio Ngumoha (18 anos), jogador do Liverpool, passou a ser reserva no esquema do técnico Andoni Iraola, apesar de aproveitar ao máximo o tempo em que entra em campo.

Ngumoha atuou em 14 partidas por todas as competições nesta temporada, com um total de 642 minutos em campo, e deu duas assistências.

O contrato do jovem jogador com o Liverpool se encerra em junho de 2028 e, apesar das negociações para renovação, os dois lados parecem distantes de chegar a um acordo.

O jornal britânico "Telegraph" havia revelado anteriormente o desejo do clube alemão de contratar Ngumoha por 60 milhões de libras esterlinas, mas o Bayern de Munique esbarrou em uma postura clara do Liverpool, que reafirmou sua intenção de manter o jogador e rejeitou a ideia de abrir mão dele.

Ainda assim, o Bayern de Munique quer fazer uma nova tentativa, aproveitando o impasse nas negociações entre o jovem jogador e o Liverpool.

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