Raphinha, astro do Barcelona, se prepara para retomar sua trajetória no Campeonato Espanhol no domingo, após um período difícil com a seleção brasileira durante a Data Fifa, que disputou como capitão de seu país. O atacante tem a chance de consolidar a liderança da artilharia de La Liga e se aproximar do prêmio "Pichichi" pela primeira vez na carreira.
Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Barcelona recebe o Villarreal no Spotify Camp Nou, onde Raphinha, que também usa a braçadeira de capitão da equipe catalã, espera recuperar o sorriso e ampliar a vantagem sobre o perseguidor mais próximo na corrida pela artilharia.
Kylian Mbappé, vencedor do prêmio "Pichichi" nas duas últimas temporadas, desperdiçou um pênalti sofrido por ele mesmo no duelo do Real Madrid contra o Celta de Vigo, quando o placar apontava empate sem gols.
Com isso, o atacante francês estacionou nos 13 gols e segue dois atrás de Raphinha, capitão do Barcelona, na tabela de artilheiros do Campeonato Espanhol.
Raphinha ganhou a chance de se firmar no topo da artilharia depois de ter sido obrigado, nesta temporada, a atuar como centroavante, de acordo com as circunstâncias da equipe e suas necessidades táticas.
Até agora, o brasileiro marcou 15 gols com a camisa do Barcelona, com média de um gol a cada 53 minutos, enquanto Mbappé balançou as redes 13 vezes, com média de um gol a cada 90 minutos.
Nos últimos tempos, Raphinha foi alvo de críticas da imprensa brasileira por causa de declarações anteriores sobre a necessidade de cuidar da condição física dos jogadores diante de um calendário excessivamente congestionado.
As críticas se intensificaram após sua expulsão no duelo contra o Japão e, em seguida, com a decisão de permanecer com a delegação da seleção brasileira, movido pelo senso de responsabilidade com o grupo, o que dominou as discussões em torno do atacante brasileiro.
O confronto com o Villarreal se tornou uma oportunidade para Raphinha recuperar o sorriso e mostrar uma imagem diferente como capitão do Barcelona, depois do período difícil que viveu com a seleção de seu país.
Hansi Flick, técnico do Barcelona, falou na entrevista coletiva que antecedeu o duelo com o Villarreal sobre o estado em que encontrou Raphinha após o retorno da convocação da seleção brasileira.
"Claro que conversei com ele. Tenho minha opinião, mas ela não importa. Eles tomaram suas decisões, e Raphinha é um jogador muito importante para o Brasil. Eu aceito isso, porque, quando está aqui, ele dá tudo o que tem", afirmou Flick.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo