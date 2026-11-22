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Raphinha, astro do Barcelona, se prepara para retomar sua trajetória no Campeonato Espanhol neste domingo, após um período difícil com a seleção brasileira durante a Data Fifa, que disputou como capitão de seu país. O atacante tem a chance de reforçar a liderança na artilharia de LaLiga e se aproximar do troféu "Pichichi" pela primeira vez na carreira.

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Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Barcelona recebe o Villarreal no Spotify Camp Nou, onde Raphinha, que também usa a braçadeira de capitão do clube catalão, espera recuperar o sorriso e ampliar a vantagem sobre o perseguidor mais próximo na corrida pela artilharia.

Kylian Mbappé, vencedor do "Pichichi" nas duas últimas temporadas, desperdiçou um pênalti sofrido por ele mesmo no duelo do Real Madrid contra o Celta de Vigo, quando o placar apontava empate sem gols.

Com isso, o atacante francês estacionou nos 13 gols e segue dois atrás de Raphinha, capitão do Barcelona, na tabela de artilheiros do Campeonato Espanhol.

Raphinha ganhou a oportunidade de se firmar na liderança da artilharia depois de ter sido obrigado, nesta temporada, a atuar como centroavante, de acordo com as circunstâncias da equipe e suas necessidades técnicas.

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O brasileiro marcou até agora 15 gols com a camisa do Barcelona, com média de um gol a cada 53 minutos, enquanto Mbappé balançou as redes 13 vezes, com média de um gol a cada 90 minutos.

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Nos últimos tempos, Raphinha foi alvo de críticas da imprensa brasileira por causa de declarações anteriores sobre a necessidade de cuidar da condição física dos jogadores diante de um calendário excessivamente congestionado.

As críticas ganharam força após sua expulsão no confronto contra o Japão e, em seguida, a decisão de permanecer com a delegação da seleção brasileira, movido pelo senso de responsabilidade com o grupo, o que dominou as discussões em torno do atacante.

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O duelo com o Villarreal tornou-se uma oportunidade para Raphinha recuperar o sorriso e mostrar outra imagem como capitão do Barcelona, depois do período difícil que viveu com a seleção de seu país.

Hans Flick, técnico do Barcelona, falou na entrevista coletiva que antecedeu o duelo com o Villarreal sobre o estado em que encontrou Raphinha após o retorno da convocação da seleção brasileira.

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"Claro que conversei com ele. Tenho meu ponto de vista, mas ele não importa. Eles tomaram suas decisões, e Raphinha é um jogador muito importante para o Brasil. Eu aceito isso, porque, quando ele está aqui, dá tudo de si", disse Flick.