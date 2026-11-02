Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSERAFP
Traduzido por

Aprenda com o Paris Saint-Germain: ex-astro do Atlético de Madrid critica a abordagem de Flick com o Barcelona

Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga
M. Suarez
H. Flick
Espanha
England
Alemanha

O descanso é necessário para os astros do Blaugrana

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O Barcelona voltou ao caminho das vitórias após o triunfo arrasador sobre o Deportivo Alavés no estádio Camp Nou, no último sábado, pelo placar de 6 a 1, superando as derrotas diante do Paris Saint-Germain e do Real Madrid, por meio de uma atuação excepcional em todos os aspectos.

Essa décima vitória do time catalão despertou grande interesse, sobretudo no que diz respeito à maneira como o técnico Hansi Flick gerencia alguns jogadores, entre eles Rodri Hernández, Gavi e Alejandro Baldé.

Por exemplo, o ex-jogador do Manchester City atuou a partida inteira, enquanto Gavi não entrou em momento algum; um desdobramento marcante diante de uma semana repleta de desafios, já que o Barcelona se prepara para enfrentar o Aston Villa, seguido de uma partida contra o Atlético de Madrid no fim de semana.

No confronto diante do Paris Saint-Germain, o treinador alemão optou por poupar Rodri, uma decisão tática que não foi bem recebida por grande parte da torcida do clube catalão.

Próximas partidas
BAR

BAR

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

AVL

AVL

ATM

ATM

La Liga

08 de nov. de 2026

BAR

BAR

A abordagem adotada por Flick com o elenco do Blaugrana foi o tema central de debate em um programa esportivo da plataforma Movistar Plus, onde Mario Suárez, ex-jogador do Atlético de Madrid, expôs seu ponto de vista.

Suárez disse, segundo o que foi noticiado pelo jornal Sport: "Por exemplo, não entendo por que Rodri joga os 90 minutos completos diante do Alavés, enquanto não atua tanto diante do Paris Saint-Germain, e depois o vemos ganhar descanso agora, nos confrontos contra o Villarreal e o Atlético de Madrid".

E prosseguiu: "Notei que Pedri e Rodri estão se aproximando da marca dos 1.000 minutos jogados, enquanto Lamine ultrapassou esse número com folga. Quando você disputa mais de cinco partidas em que está à frente por dois ou três gols, pode aproveitar a oportunidade para poupar seus jogadores".

Suárez entende claramente que é necessário conceder períodos de descanso aos jogadores, sobretudo quando os resultados das partidas já estão definidos; pois ele diz: "No fim das contas, quando um jogador chega aos meses de abril ou maio tendo disputado 500 ou 600 minutos a menos, isso faz uma diferença palpável".

E concluiu suas declarações: "Esse efeito fica evidente ao enfrentar um time como o Paris Saint-Germain, que trabalha a gestão dos minutos de jogo de seus atletas ao longo de toda a competição do Campeonato Francês, para garantir que suas principais estrelas cheguem ao auge de sua prontidão".

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google