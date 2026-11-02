O Barcelona voltou ao caminho das vitórias após o triunfo arrasador sobre o Deportivo Alavés no estádio Camp Nou, no último sábado, pelo placar de 6 a 1, superando as derrotas diante do Paris Saint-Germain e do Real Madrid, por meio de uma atuação excepcional em todos os aspectos.

Essa décima vitória do time catalão despertou grande interesse, sobretudo no que diz respeito à maneira como o técnico Hansi Flick gerencia alguns jogadores, entre eles Rodri Hernández, Gavi e Alejandro Baldé.

Por exemplo, o ex-jogador do Manchester City atuou a partida inteira, enquanto Gavi não entrou em momento algum; um desdobramento marcante diante de uma semana repleta de desafios, já que o Barcelona se prepara para enfrentar o Aston Villa, seguido de uma partida contra o Atlético de Madrid no fim de semana.

No confronto diante do Paris Saint-Germain, o treinador alemão optou por poupar Rodri, uma decisão tática que não foi bem recebida por grande parte da torcida do clube catalão.

A abordagem adotada por Flick com o elenco do Blaugrana foi o tema central de debate em um programa esportivo da plataforma Movistar Plus, onde Mario Suárez, ex-jogador do Atlético de Madrid, expôs seu ponto de vista.

Suárez disse, segundo o que foi noticiado pelo jornal Sport: "Por exemplo, não entendo por que Rodri joga os 90 minutos completos diante do Alavés, enquanto não atua tanto diante do Paris Saint-Germain, e depois o vemos ganhar descanso agora, nos confrontos contra o Villarreal e o Atlético de Madrid".

E prosseguiu: "Notei que Pedri e Rodri estão se aproximando da marca dos 1.000 minutos jogados, enquanto Lamine ultrapassou esse número com folga. Quando você disputa mais de cinco partidas em que está à frente por dois ou três gols, pode aproveitar a oportunidade para poupar seus jogadores".

Suárez entende claramente que é necessário conceder períodos de descanso aos jogadores, sobretudo quando os resultados das partidas já estão definidos; pois ele diz: "No fim das contas, quando um jogador chega aos meses de abril ou maio tendo disputado 500 ou 600 minutos a menos, isso faz uma diferença palpável".

E concluiu suas declarações: "Esse efeito fica evidente ao enfrentar um time como o Paris Saint-Germain, que trabalha a gestão dos minutos de jogo de seus atletas ao longo de toda a competição do Campeonato Francês, para garantir que suas principais estrelas cheguem ao auge de sua prontidão".