Aposte em Vasco x Cruzeiro: quem vence pelo Brasileirão?

Cruz-Maltino e Raposa se enfrentam pela trigésima sexta rodada da Série A

e jogam nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), em São Januário. A equipe mineira pode sair da zona de rebaixamento caso vença fora de casa. O jogo marca a estreia do técnico Adilson Batista na .

(Foto: Rafael Ribeiro/ /Divulgação )

Em 17º lugar, com 36 pontos, o Cruzeiro ultrapassa o Ceará, com 38, que está fora do Z-4, se garantir os três pontos. Sem Thiago Neves, lesionado, Adilson Batista deve escalar a provável equipe: Fábio; Orejuela, Cacá, Léo, Egídio; Henrique, Éderson, Marquinhos Gabriel; David, Ezequiel e Pedro Rocha.

"Neste exato momento, milagre. Nem sei o que falar. É milagre. Se apegar que a gente tem jogado melhor fora de casa. É isso que a gente tem que se apegar agora", afirmou o meia Robinho, do Cruzeiro.

"Pior de tudo é que se a gente não se apegar nas esperanças, acabar caindo por um ponto de diferença para o Ceará. Isso que vai ser a dificuldade de entender. Nesse momento é se apegar no milagre e acreditar", acrescentou ele.

O Vasco, em 13º, com 44, quer esquecer a derrota por 1 a 0 para o e voltar a vender. Vanderlei Luxemburgo deve mandar a campo Fernando Miguel; Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Leandro Castan, Henrique; Richard, Fellipe Bastos, Guarín; Rossi, Bruno César e Marrony.

"Tem coisas ainda na disputa, como a Sul-Americana. É importante buscarmos a Sul-Americana. Claro que não é a Libertadores, mas para valer tem que chegar na semifinal ou final, às vezes ela até prejudica no Brasileirão, mas temos que buscar", analisou Luxemburgo.

(Foto: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama/Divulgação )

A cotação para que Marrony marque, a qualquer momento da partida, pelo Vasco, é de 3.50. De que Pedro Rocha fará o mesmo, pelo Cruzeiro, é de 5.00. A aposta em um empate com gols paga 4.50. Na igualdade sem tentos, 7.00.

Outras apostas mais específicas também podem ser realizadas. A cotação de que mais de 10 escanteios serão marcados é de 2.20. De que exatamente 10 serão assinalados pelo árbitro, 7.50. Para menos de 10, 2.00.

Na bet365, a cotação para uma vitória do Vasco é de 2.50, o empate 3.00 e o triunfo do Cruzeiro 3.00.

Probabilidades corretas no momento em que o artigo foi escrito. Aposte com responsabilidade.