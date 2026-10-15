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FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Aposta fracassada: Real Madrid frustra os planos de Arsenal e City para contratar seu astro

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O clube merengue soube como assegurar a permanência de seu jogador

As esperanças de Arsenal e Manchester City de contratar uma das estrelas do Real Madrid se desfizeram, depois de o jogador ter concordado em renovar seu contrato com o clube espanhol, segundo o site inglês "TeamTalk".

O site informou nesta quinta-feira que o internacional turco Arda Güler, de 21 anos, aceitou na semana passada estender seu vínculo por duas temporadas, ficando ligado ao Real Madrid até, no mínimo, 2031.

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O jogador era alvo de vários clubes do Campeonato Inglês durante a última janela de transferências do verão europeu, e Arsenal e Manchester City demonstraram interesse especial em sua contratação, na busca por reforços ofensivos de alto nível.

O "TeamTalk" garantiu que os dois clubes mantiveram conversas com os representantes de Güler, apresentaram seus planos para ele e tentaram convencê-lo a deixar a capital espanhola.

Aposta fracassada

Os clubes interessados apostaram que a situação de Güler no Real Madrid ficaria menos estável sob o comando do novo treinador, José Mourinho, o que poderia abrir a porta para sua saída. Mas o jogador recebeu garantias da diretoria do clube merengue de que é parte fundamental de seus planos a longo prazo.

O turco também é próximo do presidente do clube, Florentino Pérez, o que reforça sua posição dentro do Real.

Apesar da atratividade das propostas de Arsenal e City, a missão dos dois clubes ingleses ficou mais difícil depois que Mourinho deixou clara sua admiração pelo jogador.

Isso se refletiu em suas participações, já que ele tem jogado com regularidade desde a chegada do treinador português, além de ter dado duas assistências na vitória do Real Madrid sobre a Roma (4 a 3), na noite de ontem, quarta-feira.

A mesma fonte acrescentou que Chelsea, Liverpool e Manchester United também entraram em contato com os representantes de Güler ao longo deste ano, o que reflete o tamanho do interesse que o armador turco desperta.


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