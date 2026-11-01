O Barcelona busca um zagueiro canhoto, dotado de grande força física e boa capacidade no trato com a bola, para ser um substituto de fato para Gerard Martín.

Hans Flick, técnico do Barcelona, segue convocando Álex Campos para os jogos da equipe principal, enquanto Hafiz Gariba se impõe com força, oferecendo grandes atuações com o Barcelona Atlètic.

O jornal Sport relatou que as opções à disposição da comissão técnica da equipe principal aumentam com a aparição marcante de Sergi Mayans, de 17 anos, considerado o mais forte zagueiro canhoto da academia de La Masia.

Diante do Arnedo, o técnico Giuliano Bellitti depositou sua confiança em Mayans, que disputou sua primeira partida como titular e conseguiu participar durante os 90 minutos. Mayans foi um dos talentos de maior destaque que chamaram a atenção durante a pré-temporada, mas uma infeliz lesão de torção no tornozelo interrompeu temporariamente sua evolução.

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Na semana passada, durante o confronto com o Olot no estádio deste último, o forte zagueiro, cuja altura se aproxima de 1,90 metro, já estava presente na lista da equipe. Além disso, as convocações de Campos e Guille para a equipe principal aceleraram sua estreia na segunda divisão espanhola.

Bellitti apostou em Landry e Caicedo nas posições das laterais, enquanto Hafiz Gariba e Sergi Mayans formaram a dupla de zaga. O jovem defensor catalão conseguiu entrosar-se muito bem com o defensor ganês e cometeu apenas um número limitado de erros.

O Arnedo conseguiu marcar um gol por meio de um contra-ataque, mas Mayans apresentou um nível muito destacado ao longo de toda a partida.

Mayans, uma aposta estratégica do Barcelona

Apesar de ter ficado afastado das partidas por quase dois meses, Mayans apresentou um nível muito elevado, tanto no trato com a bola quanto sem ela.

Bellitti fez uma avaliação muito positiva da atuação de Mayans, além de ter elogiado Dani Ávila, o outro jogador que fez sua estreia, após ter superado uma lesão e ter conseguido obter a oportunidade de participar no estádio Johan.

O técnico disse: "Mayans é um jogador que vinha trabalhando com muita dedicação antes de sua lesão. Temos grande confiança nele, assim como em Dani Ávila, que também estava retornando de lesão".

O jornal Sport já havia apontado que a comissão técnica da equipe reserva ficou fortemente impressionada com o potencial de Mayans durante a pré-temporada.

Sergi Mayans, um zagueiro canhoto por natureza

Sergi possui uma força física extremamente grande, pois suas capacidades físicas e atléticas excepcionais lhe conferem uma vantagem clara nos duelos individuais e o tornam mais capaz de vencê-los com facilidade, em comparação com o que costuma acontecer com os defensores formados na academia de La Masia.

Além dessa força física, Sergi possui um bom pé esquerdo, que lhe permite sair com a bola com precisão a partir da defesa, seja por meio de passes curtos ou de bolas longas.

Mayans se juntou ao Barcelona, vindo do clube Reus, no verão de 2018. A equipe do Benjamín B foi sua primeira parada dentro da academia do clube catalão. Mayans vive, nesta temporada, seu nono ano como jogador do Barcelona, após ter passado seus anos anteriores dentro da estrutura do clube, e sua evolução em todos os níveis parece extremamente promissora.

Graças à sua força nas bolas aéreas, à sua qualidade na construção do jogo a partir da defesa e à sua capacidade física para enfrentar os atacantes mais fortes e aguerridos, Mayans é um zagueiro canhoto que combina a cobertura defensiva com a criação de jogo, dotado de grande potencial que o credencia a ir longe em sua carreira.

Ele já representou as seleções espanholas nas diferentes categorias de base e goza de grande confiança dentro do Barcelona, graças às qualidades que lhe permitiram avançar entre as categorias de idade de forma notável. No início, atuava na posição de lateral, mas seu evidente crescimento físico levou os responsáveis a tomarem a decisão de que a sua posição mais adequada é a de zagueiro pela esquerda.

Bellitti confia nas qualidades do jogador e quer ajudá-lo a continuar evoluindo. Por sua vez, Sergi tem consciência de que jogar na posição de zagueiro do Barcelona exige dele continuar a melhorar e trabalhar no desenvolvimento de muitos detalhes técnicos e táticos.

Flick concedeu a oportunidade de estreia a Brian Fariñas diante do Alavés, enquanto Álex Campos, Guille Víctor e Ibrima ficaram no banco de reservas, à espera de obterem sua oportunidade em um futuro próximo. Já a oportunidade de Sergi Mayans também chegará, pois é apenas uma questão de tempo.