O Barcelona anunciou, na noite de quinta-feira, a renovação do contrato de seu jogador Xavi Espart, até o verão de 2030.

O jornal Sport informou que, com essa assinatura, o Barcelona garantiu a permanência de Espart, com uma melhora significativa em seu salário e um aumento considerável no valor da cláusula de rescisão em seu contrato.

Xavi Espart estava vinculado a um contrato com condições ligadas ao time reserva, que terminava em 2028, e por isso a diretoria quis agir rapidamente para garantir a permanência de um dos talentos mais destacados do clube.

Esse passo surge como uma recompensa pelo início marcante do jogador nesta temporada, além de confirmar a rápida evolução que ele apresentou.

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Espart havia começado a treinar e a entrar no ambiente do time principal sob o comando de Flick desde o início de 2026, e, desde então, passou a ganhar um papel maior, chegando a realizar seu sonho de atuar pela primeira vez com o time principal na Liga dos Campeões da Europa.

Em meados de agosto passado, o jogador foi informado de que havia conquistado plenamente o status de atleta do time principal, e recebeu a camisa número 12.

Para Flick, Espart se tornou um elemento tático de grande importância graças à sua capacidade de jogar em mais de uma posição. Apesar de ter se firmado na posição de lateral-esquerdo com o pé invertido, sua capacidade de apresentar níveis confiáveis como lateral-direito e no meio-campo, que é sua posição de origem durante a maior parte de sua carreira, concede ao treinador alemão diversas soluções.

Por meio dessa operação, o Barcelona confirma sua forte aposta nos talentos jovens e nos jogadores de sua base, e garante o presente e o futuro de um dos elementos mais promissores do elenco.



