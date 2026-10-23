O argentino Lionel Messi, capitão do Inter Miami, dos Estados Unidos, prepara-se para retornar rapidamente ao país norte-americano, após sua rápida visita à Espanha para receber o Prêmio Princesa das Astúrias de Esporte de 2026, em um momento em que as atenções se voltam para sua posição quanto à presença na cerimônia da Bola de Ouro, marcada para a próxima segunda-feira.

Messi chegou à cidade espanhola de Oviedo para receber o prêmio em reconhecimento à sua trajetória esportiva e ao seu impacto social, onde encontrou crianças e adolescentes no palácio esportivo, além de jantar com o rei e a rainha da Espanha, antes de se preparar para deixar o país e retornar ao seu time.

Messi se prepara para voltar ao Inter Miami

Espera-se que o capitão do Inter Miami retorne rapidamente aos Estados Unidos, preparando-se para o confronto diante do New York Red Bulls, marcado para este sábado, em uma partida importante para seu time, que ocupa a segunda colocação na Conferência Leste e busca seguir na disputa durante a fase decisiva da temporada.

Kelly Gonzalez, técnico do Inter Miami, elogiou o comprometimento de Messi com a equipe, afirmando que o jogador deseja estar com seus companheiros e participar das partidas por vontade própria.

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Gonzalez disse: "Temos que nos orgulhar porque, por vontade própria, ele quer estar aqui e jogar".

Messi vai desfalcar o clássico entre Barcelona e Real Madrid?

Com Messi se preparando para retornar aos Estados Unidos a fim de cumprir os compromissos do Inter Miami, as chances de sua presença no clássico entre Barcelona e Real Madrid, marcado para o próximo domingo, parecem descartadas, especialmente porque a partida ocorre apenas um dia após o confronto de seu time diante do New York Red Bulls.

Não foi divulgada nenhuma informação que confirme a intenção do craque argentino de permanecer na Espanha para acompanhar o aguardado duelo, diante de seus compromissos com seu time norte-americano, o que faz de seu rápido retorno aos Estados Unidos o cenário mais provável.

E quanto à cerimônia da Bola de Ouro?

Por outro lado, a posição de Messi quanto à presença na cerimônia da Bola de Ouro, marcada para segunda-feira, 26 de outubro, permanece indefinida até o momento, apesar de sua indicação ao prêmio pela décima sétima vez em sua carreira.

O espanhol Lamine Yamal se destaca entre os principais candidatos a vencer o prêmio, ao lado do inglês Harry Kane e do francês Kylian Mbappé, após as atuações que apresentaram em seus clubes.

Messi detém o recorde de vezes vencedor da Bola de Ouro, com oito prêmios, mas ainda não foi anunciado se ele comparecerá à cerimônia ou se limitará a acompanhar os resultados à distância, especialmente diante de seus compromissos esportivos nos Estados Unidos.