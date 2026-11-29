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O Real perde de forma surpreendente em casa para o Alaves. Bellingham simula uma falta nos minutos finais, é expulso, e Mourinho faz o oposto de Kompany.

São os minutos finais no Bernabéu. O Real perde por surpreendentes 2 a 1 para o Alaves, time do meio da tabela, e a área dos visitantes vira um tumulto.

Yan Diomande avança com a bola pela ponta esquerda e faz um passe rasteiro para a área. Kylian Mbappe não alcança, mas Jude Bellingham aparece atrás dele, quase na marca do pênalti, chega antes de dois adversários, dá um toque na bola com o pé esquerdo e cai. O árbitro Cesar Soto Grado apita e aponta imediatamente para a marca do pênalti.

Então, o árbitro de vídeo Jorge Figueroa Vazquez chama o juiz de campo para rever o lance no monitor. A decisão não é mantida. O pênalti para o Real vira uma simulação de Bellingham, e o inglês, que já tinha cartão amarelo, é expulso ao receber o segundo.

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O Real não consegue marcar no tempo restante, e o placar fica em 2 a 1. Com isso, o time pode perder contato com o Barcelona, que tem a chance de abrir seis pontos de vantagem no domingo, e volta a cair para o terceiro lugar na tabela, atrás do rival da cidade, o Atlético de Madrid .

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Erro claro? Queda de Bellingham gera dúvidas

Não faltam na internet vídeos curtos do lance de Bellingham. Por um ângulo, parece sem dúvida uma simulação clara. Por outro, parece haver um contato do defensor do Alaves que Bellingham aproveita com esperteza.

Por uma questão de justiça, não cabe atribuir ao astro de 23 anos a intenção de enganar o árbitro. Tampouco cabe duvidar da honestidade da equipe de arbitragem. Assim, o que deve ter acontecido é que o VAR alertou o colega em campo para a possibilidade de ele ter sido enganado pela queda de Bellingham. Ao analisar as imagens, Soto Grado aparentemente chegou à mesma conclusão. Caso contrário, não teria mudado sua decisão inicial.

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E há motivos para concordar com essa avaliação: a queda de Bellingham certamente não foi causada pela perna de um adversário. Mas talvez nunca seja possível esclarecer de forma definitiva se o ex-jogador do Borussia Dortmund apenas tentou enganar o árbitro ou se houve um contato não tão forte, que ele tornou mais visível com uma queda espetacular. E ainda há a zona cinzenta: foi UM ERRO CLARO, como exige a regra?

Getty Images

O que Jose Mourinho diz sobre o lance do pênalti

Jose Mourinho, claro, pode ajudar a esclarecer. O técnico português do Real está, como se sabe, acima de qualquer suspeita de parcialidade. E, mais uma vez, por uma questão de justiça, não cabe acusá-lo de jogar os árbitros debaixo do ônibus ... Perdão ... de deixar de priorizar uma análise objetiva de cada lance e de não fazer todo o possível para que todas as partes sejam tratadas com respeito.

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Entra Mourinho. Ele disse que viu o lance no banco de reservas e "ficou em dúvida". Um pênalti a favor de seu time "talvez fosse exagero", acrescentou na entrevista coletiva. Mas ponderou: "Jude diz que é pênalti e continua dizendo isso depois do jogo. Se um jogador diz que foi pênalti, também tenho de pensar assim. Se um jogador diz depois da partida que houve contato, tenho de acreditar nele."

Getty Images

O oposto de Kompany: Mourinho acaba atacando o árbitro

Até aí, tudo bem. Mourinho expõe um conflito perfeitamente compreensível. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. E sim: como treinador de Bellingham, é claro que ele tem seu lado. É natural que seja assim.

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Mas o técnico de 63 anos foi além: "Vamos ver quem esse árbitro vai expulsar na próxima temporada. Há dois anos foi Mbappe; no ano passado, acho que foi Vinicius; desta vez, Jude. Vamos ver se no ano que vem será Courtois. Acho que esse árbitro gosta de demonstrar seu poder e de mostrar que é um fenômeno."

Mourinho ainda admitiu, generosamente, que o time não perdeu "por causa do árbitro", mas "por nossa própria causa". Disse também que "assume a responsabilidade". O treinador vitorioso precisa responder também por sua retórica, que pode ser comparada à dos concorrentes. Vincent Kompany, do Bayern de Munique, por exemplo, se sai melhor ao lidar com uma situação desagradável. O técnico belga transformou um 0 a 0 sem brilho contra o HSV, no sábado, com novos golpes sofridos por seu time, em uma aula de comunicação e postura .

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Mourinho e o Real têm agora uma sequência exigente de três jogos: na quarta-feira, contra a Real Sociedad fora de casa; no domingo, em Bilbao; e, na quarta-feira seguinte, contra o Arsenal fora de casa.