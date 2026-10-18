O Barcelona se prepara para enfrentar o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, com Hansi Flick preocupado em dar aos seus jogadores tempo suficiente para se recuperarem, após a desgastante viagem de volta de Sevilha, marcada por atrasos e transtornos provocados pelas más condições climáticas.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o retorno do Barcelona de Sevilha, após a vitória arrasadora sobre o Real Betis, se transformou em uma viagem exaustiva, ainda que a equipe esperasse começar a grande semana em clima positivo.

A delegação catalã deveria voltar à capital da Catalunha imediatamente após a partida, mas as más condições climáticas transformaram o que deveria ser um trajeto tranquilo em uma longa noite de espera e mudança de planos.

Ao final, Hansi Flick e seus jogadores conseguiram viajar de avião no domingo ao meio-dia, chegando a Barcelona depois das duas da tarde.

O treinador alemão decidiu, naturalmente, cancelar a sessão de treinos que estava marcada para as onze da manhã no centro esportivo Joan Gamper.

Assim que chegarem à Catalunha, os jogadores farão um trabalho regenerativo leve e curto na academia das instalações do clube, antes de voltarem para casa para descansar, sem qualquer treino no campo.

Isso ocorre em meio ao calendário congestionado, já que as circunstâncias emergenciais vividas pela equipe durante o fim de semana tornam a gestão das cargas físicas e do esforço dos jogadores ainda mais importante.

O Barcelona só conseguirá realizar uma única sessão de treinos em bom nível antes do aguardado confronto com o Paris Saint-Germain, marcado para a noite de terça-feira, na Liga dos Campeões.

O treino será realizado no próprio estádio da equipe parisiense, a partir das seis e meia da noite de segunda-feira, com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa.

Apesar da dificuldade do duelo que se aproxima, Flick deu prioridade à recuperação física dos seus jogadores em boas condições, em vez de focar nos preparativos táticos.

Haverá tempo depois para analisar o desempenho da equipe comandada por Luis Enrique, no hotel onde a delegação está hospedada.

Descanso após o desgaste

Após o retorno da delegação do Barcelona e da comissão técnica da França, a equipe terá um período importante de descanso do desgaste das viagens e dos deslocamentos, já que o clube catalão disputará três partidas consecutivas no estádio Spotify Camp Nou, contra Real Madrid, Alavés e Aston Villa, antes de viajar novamente no domingo, 8 de novembro, para enfrentar o Atlético de Madrid na décima segunda rodada do Campeonato Espanhol da temporada 2026-2027.

Da Turquia a Paris, passando por Sevilha, o sofrimento do Barcelona aumentou por causa dos problemas relacionados aos aviões, tornando os últimos dias extremamente desgastantes para a equipe catalã.

Mesmo assim, o time segue superando seus adversários dentro de campo com clara vantagem e sem qualquer piedade.

Na terça-feira, o Barcelona enfrenta o teste mais importante até agora, quando visita o Paris Saint-Germain no estádio Parque dos Príncipes.

E, embora o resultado da partida não tenha qualquer influência na classificação das duas equipes nesta fase, ele será um termômetro importante para definir se este Barcelona é realmente capaz de disputar o título da Liga dos Campeões.



