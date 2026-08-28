O Barcelona entrou nos últimos dias da janela de transferências diante de uma equação clara: a saída de Álvaro Cortés será o passo que abrirá caminho para o clube concretizar a contratação de um novo zagueiro, depois que o diretor esportivo Deco reativou esse dossiê nas últimas horas, após um período de congelamento devido ao foco na tentativa de contratar Julián Álvarez.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol "Sport", o Barcelona trabalha para finalizar a transferência de Cortés ao Antuérpia, da Bélgica. Caso sua saída se concretize, o clube poderá avançar rumo à contratação de um novo zagueiro, tendo entre as opções analisadas por Deco um jovem canhoto para reforçar o setor defensivo.

O Barcelona havia deixado de lado o dossiê da zaga durante o último período, depois de concentrar seus esforços de forma mais intensa na negociação por Álvarez. Contudo, a dificuldade em concretizar a transferência do atacante argentino, em razão da postura irredutível do Atlético de Madrid, levou a direção catalã a reorganizar suas prioridades, fazendo com que a posição de zagueiro voltasse ao centro das movimentações.

As atenções se voltam agora para Cortés, cuja saída passou a ser mais do que apenas a retirada de um jogador do elenco, já que pode representar o elo final na sequência de movimentações de que o Barcelona precisa para abrir espaço que lhe permita adicionar um novo defensor antes do fechamento da janela de transferências.

No início da janela, Jorge Salinas era a opção preferida do Barcelona para reforçar a defesa, mas a exigência do Racing de que fosse paga a multa rescisória, no valor de 16 milhões de euros, impediu a concretização do negócio, levando o clube a começar a estudar outras alternativas.

Nos últimos dias, vários nomes surgiram na mesa de Deco, entre eles o holandês Rood Niestad, enquanto o clube segue em busca de um jovem zagueiro canhoto que se adeque às necessidades da equipe e à visão de Hansi Flick.

O trabalho no Barcelona não se limita ao dossiê de Cortés, pois Deco também busca definir as saídas de Héctor Fort, Marc Casadó, Gyli e Toni Fernández, depois que os jogadores saíram dos planos de Flick, numa tentativa de enxugar o elenco e liberar o espaço necessário para as movimentações finais.

Já a negociação por Julián Álvarez, que era o maior objetivo do Barcelona neste verão, parece próxima do impossível no momento, em razão da postura do Atlético de Madrid, que se recusa a negociar, embora o clube catalão ainda mantenha a porta aberta até o fim do período de transferências.