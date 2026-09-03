Segundo a Sky Sports, o jogador de 21 anos já está realizando exames médicos na Escócia. O tempo é curto para os clubes, já que a janela de transferências no país se fecha na quinta-feira, às 18h no horário da Alemanha.

De acordo com a emissora por assinatura, o negócio entre os suábios e o clube da Scottish Premiership se trata de um empréstimo com opção de compra ao fim do vínculo. Em relação aos detalhes financeiros exatos, ainda circulam números ligeiramente divergentes no momento.

Enquanto o Bild fala em uma opção de compra fixada em 18 milhões de euros, a kicker traz detalhes mais discriminados: segundo a revista especializada, os escoceses pagarão uma taxa de empréstimo de cerca de 500 mil euros ao VfB e garantiram uma opção de compra na casa dos 19 milhões de euros.

Assim, uma novela de transferência que se arrastava por vários dias chega ao fim nos últimos instantes. Bouanani já estava de malas prontas na terça-feira, já que uma ida para a Bundesliga estava em pauta.

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Que outros clubes da Bundesliga também estavam interessados em Badredine Bouanani, do Stuttgart?

O Werder Bremen negociou intensamente com a diretoria do Stuttgart um empréstimo de última hora para reforçar o elenco no setor ofensivo a curto prazo. No entanto, as partes já não chegaram mais a um acordo.

Além do Werder, outros clubes também demonstraram interesse na contratação do ponta nos últimos dias. Assim, o Schalke 04 e também o Racing Strasbourg, da primeira divisão francesa, analisaram Bouanani.

O jogador, cinco vezes internacional, que ainda tinha contrato com o Stuttgart até 2023, só se transferiu para o clube às margens do Neckar no verão passado. Na época, os suábios pagaram 15 milhões de euros ao OGC Nice pela transferência. Bouanani disputou 28 partidas oficiais pelo VfB, nas quais marcou dois gols e deu duas assistências. No entanto, atuou por apenas 1002 minutos e foi titular somente 11 vezes na equipe do técnico Sebastian Hoeneß.