Um jornalista português provocou polêmica na imprensa ao revelar que Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, estaria pensando em pedir desculpas publicamente a Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, após as declarações duras na coletiva de imprensa de ontem, quarta-feira, que acenderam uma grande crise.

Ronaldo não participou da partida contra a Noruega, vencida pela seleção de Portugal na segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

Jesus dispara

Como consequência, Ronaldo demonstrou sua irritação e não treinou por dois dias seguidos, até que Jesus fez declarações que intensificaram a crise.

Na coletiva de imprensa realizada ontem, antes do confronto contra a Dinamarca, Jesus falou sobre a promessa que teria feito a Ronaldo de que participaria contra a Noruega, antes de voltar atrás nessa promessa: "Posso prometer o que eu quiser. Eu sou o treinador. Disse ao jogador que ele não começaria a partida e que ficaria no banco de reservas. Se eu precisar dele por 30 minutos, ele vai jogar, e se eu não precisar dele, não vai jogar".

E acrescentou: "Nenhum jogador vai mudar as minhas ideias, nem ele nem qualquer outra pessoa no futebol, nem mesmo qualquer presidente. Isso jamais vai acontecer".

Ronaldo vai embora e se pronuncia

Em resposta a essas declarações, Dom deixou a concentração de Portugal sem se despedir dos companheiros e escreveu uma mensagem em suas redes sociais, na qual deu a entender que se aposentaria da seleção.

O craque do Al-Nassr, da Arábia Saudita, disse: "Após a coletiva de imprensa do técnico da seleção nacional, e após uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, decidi deixar a concentração da seleção".

E acrescentou: "No momento oportuno, contarei a todos os portugueses a verdade sobre os motivos que me levaram a deixar a seleção, à qual sempre me dediquei".

O capitão de Portugal encerrou sua mensagem dizendo: "Agora é o momento certo para desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção".

Jesus vai pedir desculpas?

Por sua vez, o jornalista português Pedro Sepúlveda revelou que Jesus pedirá desculpas a Ronaldo na coletiva de imprensa que será realizada após a partida contra a Dinamarca, na noite de hoje.

Ele escreveu na plataforma X: "Jesus vai pedir desculpas a Ronaldo diante de todos após a partida contra a Dinamarca hoje. Será que isso será suficiente para o retorno do capitão às fileiras da seleção?".