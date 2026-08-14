Relatos da imprensa revelaram a situação do francês Moussa Diaby, ponta do Al-Ittihad, quanto à participação na partida contra o Al-Khaleej pela Liga Roshn Saudita, após a lesão que sofreu no jogo contra o Al-Jazira dos Emirados Árabes Unidos.
O Al-Ittihad recebe o Al-Khaleej, amanhã, sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela primeira rodada da Liga Roshn Saudita.
O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que Diaby retornará aos treinamentos coletivos do Al-Ittihad nesta sexta-feira, para ficar apto a participar da partida contra o Al-Khaleej.
O jornal esclareceu que a contusão sofrida pelo ponta francês na vitória sobre o Al-Jazira por 4 a 1, na última terça-feira, no playoff classificatório para a fase de liga da Champions da elite asiática, foi leve.
Diaby não será o único a retornar, pois poderá ser acompanhado pelo lateral Muhannad Al-Shanqiti e pelo ponta Abdulrahman Al-Aboud, depois de ambos terem desfalcado o time na partida anterior contra o Al-Jazira por causa de lesão.
O jornal esclareceu que Al-Shanqiti e Al-Aboud participaram dos treinamentos coletivos do Al-Ittihad ontem, quinta-feira, cabendo ao treinador alemão Jens Wissing definir a situação de ambos para a partida contra o Al-Khaleej, após o treino principal na noite desta sexta-feira.
Vale lembrar que o Al-Ittihad busca recuperar sua posição no futebol saudita, após uma temporada negativa em que encerrou o campeonato da liga na quinta colocação, deu adeus à Copa do Rei e à Supercopa Saudita nas semifinais, e à Champions asiática de elite nas quartas de final.