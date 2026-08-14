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imago-sport-1067184210.jpgAli Issa
Ahmed Mansy

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Após sua lesão diante do Al Jazira: qual é a situação de Diaby para o jogo entre Al Ittihad e Al Khaleej?

Al-Ittihad x Al-Kholood
Al-Ittihad
Al-Kholood
Campeonato Saudita
M. Diaby
A. Al-Obood
M. Shanqeeti
Arábia Saudita
França

O ponta francês deixou a partida da elite da Ásia antes do seu término

Relatos da imprensa revelaram a situação do francês Moussa Diaby, ponta do Al-Ittihad, quanto à participação na partida contra o Al-Khaleej pela Liga Roshn Saudita, após a lesão que sofreu no jogo contra o Al-Jazira dos Emirados Árabes Unidos.

O Al-Ittihad recebe o Al-Khaleej, amanhã, sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela primeira rodada da Liga Roshn Saudita.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que Diaby retornará aos treinamentos coletivos do Al-Ittihad nesta sexta-feira, para ficar apto a participar da partida contra o Al-Khaleej.

O jornal esclareceu que a contusão sofrida pelo ponta francês na vitória sobre o Al-Jazira por 4 a 1, na última terça-feira, no playoff classificatório para a fase de liga da Champions da elite asiática, foi leve.

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Campeonato Saudita
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
Al-Kholood crest
Al-Kholood
ALK

Diaby não será o único a retornar, pois poderá ser acompanhado pelo lateral Muhannad Al-Shanqiti e pelo ponta Abdulrahman Al-Aboud, depois de ambos terem desfalcado o time na partida anterior contra o Al-Jazira por causa de lesão.

O jornal esclareceu que Al-Shanqiti e Al-Aboud participaram dos treinamentos coletivos do Al-Ittihad ontem, quinta-feira, cabendo ao treinador alemão Jens Wissing definir a situação de ambos para a partida contra o Al-Khaleej, após o treino principal na noite desta sexta-feira.

Vale lembrar que o Al-Ittihad busca recuperar sua posição no futebol saudita, após uma temporada negativa em que encerrou o campeonato da liga na quinta colocação, deu adeus à Copa do Rei e à Supercopa Saudita nas semifinais, e à Champions asiática de elite nas quartas de final.

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