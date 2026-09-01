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imago-sport-1082253531.jpgZUMA Press Wire
Hussein Hamdy

Traduzido por

Após sua estreia pelo Barcelona: Hamza Abdel Karim segue os passos de Yamal

H. Abdelkarim
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
L. Yamal
Egito
Espanha

Estreia oficial para o atirador

Hamza Abdelkarim, jovem atacante do Barcelona, fez sua estreia oficial pelo time principal, depois de entrar nos minutos finais da partida contra o Rayo Vallecano, na terceira rodada de LaLiga.

Isso aconteceu depois que Hamza Abdelkarim entrou no lugar de Raphinha, em meio a uma grande ovação da torcida ao jogador brasileiro.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Hamza Abdelkarim, de 18 anos, entrou no estádio Spotify Camp Nou com uma camisa que trazia o número 29 e aproveitou para disputar os cinco minutos finais da partida, marcando sua primeira aparição oficial pelo time principal do Barcelona.

A estreia de Abdelkarim aconteceu horas antes do anúncio da contratação de Gabriel Jesus.

O atacante egípcio já havia participado do período de preparação com o time principal e encerrou a fase preparatória como maior artilheiro, com quatro gols, sendo que seu último gol foi justamente no estádio Camp Nou, durante o Troféu Joan Gamper, diante de seu antigo clube, o Al Ahly.

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Hamza era o único atacante de origem na lista do time principal antes da iminente contratação de Gabriel Jesus.

O jornal destacou que há uma curiosidade, pois Hamza, que deu seus primeiros passos com o time de juniores, fez sua primeira aparição com Hansi Flick antes de atuar pelo Barcelona Atlètic.

O mesmo já havia acontecido com o brilhante ponta Lamine Yamal.

Flick concedeu a Hamza a recompensa que havia preparado para ele, depois de ter dito, antes da partida contra o Rayo Vallecano: "Pensamos em dar minutos aos jogadores que merecem. Ele merece. Vejo como ele evolui dia após dia. Tem o estilo e a mentalidade adequados. Merece jogar e vai jogar. Precisamos dar a ele minutos e a oportunidade de mostrar a qualidade que possui em uma partida do campeonato".

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