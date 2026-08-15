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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

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Após seu colapso assustador: Bayern revela o estado de Musiala

Bayern de Munique x Leipzig
Bayern de Munique
Leipzig
Amistosos de clubes
Borussia Dortmund x Bayern de Munique
Borussia Dortmund
Supercopa da Alemanha
J. Musiala
Alemanha

Comunicado oficial põe fim à polêmica

A queda repentina de Jamal Musiala durante o amistoso do Bayern de Munique contra o Leipzig, no sábado, disputado como parte da preparação das duas equipes para a nova temporada 2026-2027, gerou um clima de preocupação, antes que Max Eberl, diretor esportivo do clube bávaro, fornecesse uma atualização sobre a condição do jogador.

O Bayern conquistou a vitória por 3 a 1 sobre o Leipzig na Copa Telekom, mas a partida teve um episódio preocupante aos 83 minutos, quando Musiala desabou de repente no gramado, sem contato aparente. Os jogadores das duas equipes correram para pedir ajuda, enquanto um médico de emergência entrava em campo em meio ao silêncio da torcida, e começava o atendimento ao jogador de 23 anos.

Pouco tempo depois, o médico deu um sinal positivo, antes que Musiala deixasse o campo, aparentando estar distante e com tontura.

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Eberl declarou após a partida ao jornal "Bild": "Ele está bem, e isso é o mais importante", em uma declaração que reduziu os temores sobre a condição do jogador, que aparentou ter sido afetado pelas altas temperaturas, que chegaram a 33 graus Celsius em Munique.

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Bayern de Munique
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Segundo a rede "Sport 1", Musiala sofreu tontura e problemas circulatórios por causa do calor, enquanto os exames iniciais realizados pelos médicos do Bayern não revelaram nenhum indício preocupante.

Espera-se que o jogador tenha descanso nos próximos dois dias para se recuperar, e o clube deve monitorar sua condição antes de definir a data de seu retorno aos treinos.

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