Michel Sánchez, técnico do Ajax de Amsterdã, defendeu o goleiro alemão Marc-André ter Stegen, emprestado pelo Barcelona, depois que o jogador foi alvo de críticas da imprensa holandesa por sua atuação no período recente, chegando ao ponto de ser comparado a uma estátua de cera do famoso museu Madame Tussauds.

As declarações do treinador espanhol vieram após o empate do Ajax com o NEC Nijmegen por 1 a 1, partida em que a forma do time de construir as jogadas desde a defesa provocou o descontentamento de parte da torcida, por manter a posse de bola durante longos períodos sem avançar rapidamente em direção ao gol adversário.

Durante a entrevista coletiva após o jogo, um jornalista comparou ter Stegen a uma das estátuas do museu Madame Tussauds de Amsterdã, numa referência ao fato de ele permanecer com a bola sob os pés por longos períodos sem movimentação clara, algo que alguns consideraram motivo para a lentidão no ritmo de jogo e a dificuldade de criar chances.

Michel respondeu a essa descrição, em declaraçõesdivulgadas pelo site Tribuna, dizendo: "Não concordo com você quando o descreve como uma estátua", enfatizando que a bola estar entre os pés do goleiro, quando ele é o jogador livre em campo, não significa necessariamente que ele seja o responsável pela ausência de soluções ofensivas.

O treinador do Ajax explicou que o time precisava lidar de maneira diferente com essas situações, em vez de focar no desempenho de um jogador específico, apontando a importância de melhorar as movimentações coletivas e a velocidade de circulação da bola.

Michel disse: "Deveríamos ter jogado de outra maneira naquelas situações, apostando em passes curtos e obrigando o adversário a se movimentar mais, para criar superioridade numérica e espaços atrás da defesa dele".





O goleiro alemão, de 34 anos, chegou ao Ajax vindo do Barcelona por empréstimo durante a janela de transferências de verão e foi titular em praticamente todas as partidas do time no Campeonato Holandês nesta temporada.

Apesar de contar com a confiança do seu treinador, o desempenho do Ajax no período recente provocou críticas de parte da torcida e da imprensa, especialmente no que diz respeito à forma de sair com a bola e à lentidão na construção das jogadas.

Em vez de atribuir a responsabilidade apenas a ter Stegen, Michel destacou a necessidade de corrigir o problema por meio da melhoria do desempenho coletivo, de modo a permitir que a equipe aproveite os espaços e se movimente de forma mais eficaz nas próximas partidas.