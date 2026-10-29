Após se aproximar da marca de mil gols, lenda do Al-Hilal desafia Cristiano Ronaldo novamente!

Mohammed Al-Deayea, lenda da posição de goleiro da seleção saudita e do Al-Hilal, voltou ao centro da polêmica sobre a capacidade do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, de alcançar a marca de 1.000 gols em sua carreira, após fazer novas declarações que trouxeram um claro desafio ao astro português, apesar de ele estar mais perto do que nunca desse feito histórico.

As declarações de Al-Deayea vieram após o brilho de Ronaldo diante do Al-Khaleej e seu hat-trick, em uma partida que reacendeu a conversa sobre a tão esperada marca de mil, sobretudo com a continuidade do astro português em balançar as redes apesar da idade avançada.

Mas a lenda do Al-Hilal, que anteriormente já havia duvidado da capacidade do capitão do Al-Nassr de atingir esse número, colocou desta vez uma nova condição para definir sua posição na aposta.

Al-Deayea muda de posição sobre a marca de mil de Ronaldo

No início da polêmica sobre a possibilidade de Ronaldo alcançar os 1.000 gols, Al-Deayea manifestou dúvidas quanto à capacidade do astro português de concretizar esse feito, considerando que o fator idade e a necessidade de continuar marcando gols por várias temporadas poderiam representar um obstáculo para chegar ao número histórico.

Mas a continuidade de Ronaldo em marcar, e sua insistência em prosseguir com a carreira no mais alto nível, levaram a lenda da posição de goleiro da Arábia Saudita a demonstrar uma maior flexibilidade em sua posição, reconhecendo a possibilidade de concretizar o feito diante da condição física e da determinação excepcionais que o jogador possui.

Condição instigante da lenda do Al-Hilal

Durante sua aparição no programa "Dawrina Gheir", Al-Deayea lançou um novo desafio sobre as chances de Ronaldo alcançar a marca de mil, dizendo: "Se Ronaldo não marcar 15 gols antes da janela de inverno, ele não vai quebrar a barreira dos 1.000 gols".

Leia também: Super excepcional: Félix iguala Diaby e escreve a história na Roshn League

Essa declaração coloca o capitão do Al-Nassr diante de um notável desafio temporal, já que Al-Deayea vincula a possibilidade de atingir o número histórico ao seu ritmo de gols no próximo período, em vez de se limitar a olhar para o total atual de gols ou para sua capacidade de permanecer nos gramados por mais anos.

Comentário irônico incendeia a polêmica sobre as defesas da Roshn League

As declarações de Al-Deayea não pararam na definição de sua nova condição, mas ele acrescentou um comentário irônico sobre o nível defensivo de algumas equipes da Liga Profissional Saudita Roshn, dizendo: "Ronaldo chega aos mil gols enquanto a gente tiver equipes com defesas desse jeito".

Esse comentário abre uma nova porta para o debate sobre a natureza da competição na liga saudita, e sobre o quanto as oportunidades de gol que Ronaldo obtém influenciam em sua caminhada rumo ao número histórico, especialmente após o hat-trick que marcou diante do Al-Khaleej.

Vale lembrar que Ronaldo marcou um hat-trick que conduziu o Al-Nassr à vitória sobre o Al-Khaleej por 5 a 3, pela 12ª rodada da Roshn League, elevando seu número para 885 gols.