Após rumores de desavença, Tuchel comenta o desempenho de Arnold

O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, afirmou que o elenco dos Três Leões conquistou uma vitória merecida diante da República Tcheca (2 a 0), na noite de terça-feira, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

A seleção da Inglaterra havia estreado na competição europeia no último sábado, com a derrota para a Espanha (3 a 2), no estádio de Wembley.

Tuchel disse após a partida, segundo a rede "BBC": "Jogamos com muito profissionalismo e, no segundo tempo, elevamos o nível da nossa atuação. Mantivemos a intensidade e a pressão, fomos extremamente profissionais e não deixamos de nos empenhar. Por isso, a vitória foi merecida".

E acrescentou: "É uma pena o adversário ter recebido um cartão vermelho cedo (aos 25 minutos), isso não é bom nem para a equipe nem para a torcida. É uma situação constrangedora, mas continuamos tentando, conquistamos a vitória, e isso é o que importa".

Sobre o passe de Alexander-Arnold que resultou no primeiro gol, marcado por Anthony Gordon, ele explicou: "Não é fácil transformá-lo em gol. Foi algo muito difícil para ele. Um passe excelente e um gol excelente".

A respeito dos laterais Alexander-Arnold e Lewis Hall, ele apontou: "Ambos são bons. A posição de Trent no segundo tempo foi mais adequada para ele do que no primeiro. Lewis fez uma atuação excelente do outro lado. Todos vocês jogaram bem. Todo o reconhecimento a eles, porque mereceram, e agora é importante relaxarmos e aproveitarmos a noite, nos recuperarmos bem e depois nos prepararmos para a partida contra a Croácia".

A seleção inglesa visita a sua congênere croata no jogo da terceira rodada, no dia 3 de outubro, antes de receber a seleção da República Tcheca na quarta rodada, no dia 6 do mesmo mês.

O elogio de Tuchel a Arnold vem após os rumores de desentendimento que circularam no período recente entre os dois, especialmente depois da exclusão do lateral do Real Madrid do elenco da Inglaterra que disputará a Copa do Mundo de 2026.



