Hamza Abdelkarim se tornou um verdadeiro fenômeno midiático no Egito. Sua transferência para o Barcelona, e sobretudo o seu primeiro gol marcado pela seleção principal do Egito, fizeram acender as esperanças do país de que ele se torne uma das maiores estrelas do futebol egípcio no futuro.

Até o momento, Hamza teve mais oportunidades com a seleção do Egito do que com o Barcelona, mas isso faz parte de um plano acordado com o jovem atacante, que prevê lidar com muita calma com o seu processo de evolução dentro do time principal.

O jornal Sport noticiou que Hamza Abdelkarim ganhará um papel maior na equipe catalã, e o objetivo é que ele consiga até algumas atuações como titular ao longo da temporada atual.

O plano do Barcelona e do técnico Flick com Hamza parece completamente claro: o clube catalão vai mantê-lo nesta temporada para dar continuidade à sua fase de aprendizado, e também não existe no horizonte, no momento, qualquer ideia de emprestá-lo no futuro.

Flick e a diretoria de futebol do clube querem manter o jogador por perto, pois ambos sabem muito bem que se trata de um atleta do qual se pode tirar grande proveito, e a ideia é que ele dispute pelo menos de 10 a 15 partidas com o time principal nesta temporada.

Hamza Abdelkarim possui qualidades inatas que o habilitam a jogar na posição de centroavante, além de entender as movimentações ofensivas de uma forma incomparável. Somado a isso, tem uma estrutura física forte e um chute impressionante. Os técnicos consideram que ele tem as características que o habilitam a se tornar o camisa 9 do Barcelona no futuro.

De acordo com o seu contrato, estava previsto que Hamza participasse da pré-temporada do time principal, mas a sua inclusão na lista da seleção do Egito para disputar a Copa do Mundo acelerou os acontecimentos.

O atacante atraiu as atenções do mercado de transferências, levando o Barcelona a decidir não apenas contratá-lo em definitivo, mas também lhe conceder um contrato profissional com o time principal, que inclui uma multa rescisória de valor superior a 100 milhões de euros, além da melhoria e da ampliação do contrato.

O problema, porém, é que o jogador egípcio não vem recebendo minutos de atuação, o que pode atrapalhar a sua evolução. No entanto, o Barcelona prefere, no momento, manter a situação dessa forma, ainda que a sua participação vá aumentando gradualmente.

Até agora, ele atuou apenas por alguns minutos diante do Rayo Vallecano, pela LaLiga, mas, após a pausa, terá mais oportunidades dentro da política de rodízio.

Hamza tem diversas propostas para sair por empréstimo durante o próximo mês de janeiro, mas já foi acordado e decidido que o jogador permanecerá.



