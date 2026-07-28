O clube saudita Al-Hilal tem como alvo a contratação do internacional colombiano Luis Díaz, do Bayern de Munique, colocando-o como prioridade absoluta para reforçar o setor ofensivo.

Segundo o jornal francês L'Équipe, o Al-Hilal prepara uma proposta inicial de não menos que 70 milhões de euros para tentar convencer a diretoria do Bayern de Munique a negociar sua saída, em meio ao forte retorno do mercado saudita para agitar o cenário europeu e mirar nomes de peso.

O Al-Hilal não quer perder tempo durante a atual janela de transferências; após concretizar a contratação de Crysencio Summerville, a equipe treinada por Simone Inzaghi almeja dar outro golpe de mercado retumbante com a contratação de um jogador de nível mundial.

O Al-Hilal havia explorado a possibilidade de contratar o francês Ousmane Dembélé antes de avançar em direção a Luis Díaz, porém o jornalista Sacha Tavolieri afirmou que o ponta do Paris Saint-Germain não pensa em deixar o clube parisiense neste verão, e que sua prioridade é permanecer em Paris, onde negocia a renovação de seu contrato, o que fez o clube saudita concentrar totalmente seus esforços no internacional colombiano.

No entanto, essa operação parece longe de ser fácil; o jornal francês informou que o Bayern de Munique considera o colombiano um pilar importante em seu projeto e não pensa atualmente em abrir a porta para sua saída.

O ponta colombiano chegou no verão passado vindo do Liverpool, e a direção esportiva do clube bávaro ainda confia plenamente em seu desempenho, o que significa que qualquer negociação exigirá valores muito superiores à cifra inicial de 70 milhões de euros.

A estratégia do Al-Hilal se baseia em aproveitar seu enorme poder financeiro para mudar a posição do clube e do jogador; nas últimas janelas de transferências, o clube saudita demonstrou disposição para injetar investimentos gigantescos a fim de contratar jogadores de primeiro nível e oferecer salários que a maioria dos clubes europeus dificilmente consegue igualar, sendo essa capacidade financeira a principal arma com a qual o Al-Hilal espera convencer o Bayern de Munique e Luis Díaz a fechar o negócio.