O Real Madrid se prepara para renovar o contrato de seu jogador turco Arda Güler, em um movimento que visa reconhecer sua notável evolução no período recente, além de conceder-lhe um contrato compatível com sua atual importância dentro do elenco, ao mesmo tempo em que garante sua permanência no clube merengue por longos anos.

Segundo o que noticiou o jornal "AS" nesta quinta-feira, as duas partes chegaram a um entendimento completo sobre o novo contrato, que deverá se estender até 2031, com aumento no salário do jogador, e cujo acordo passará a valer a partir do início da atual temporada.

Real Madrid aumenta o salário de Güler

Os dirigentes do Real Madrid desejam recompensar Güler pelo que apresentou desde sua chegada ao clube no verão de 2023, depois de ele ter se transformado gradualmente de um jovem jogador de 18 anos que precisava de tempo para se adaptar em uma peça importante nos planos da equipe.

Ao ingressar no Real Madrid, Güler havia assinado um contrato que se estendia até 30 de junho de 2029, mas o clube entende que sua situação atual mudou de forma significativa e que seu contrato financeiro já não reflete seu papel e sua importância dentro do grupo.

Mourinho lhe dá um papel maior

Ao longo do último período, Güler passou a estar perto de ser um jogador indispensável nos planos do técnico José Mourinho, que prefere utilizá-lo em uma posição mais próxima à área do adversário, em vez de apostar nele como um meio-campista central.

Mourinho entende que as capacidades ofensivas de Güler podem lhe render um impacto maior nas proximidades da meta adversária, algo que o treinador transmitiu à diretoria do clube, em meio a um clima de satisfação dentro do Real Madrid com o nível do jogador, além de seu comprometimento, seu trabalho e sua evolução.

Por outro lado, a posição de meio-campista central parece que estará mais associada a nomes como Bernardo Silva, Federico Valverde, Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouaméni.

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Notícias sobre o interesse do Chelsea

O movimento do Real Madrid talvez tenha surgido na busca por blindar Güler das ambições dos clubes da Premier League, com destaque para o Chelsea.

Relatos da imprensa indicaram que o técnico espanhol Xabi Alonso, que já comandou Güler e lhe deu a oportunidade de estrear pelo Real Madrid, pensa em apresentar uma grande oferta financeira para contratar o jovem craque turco na janela de transferências de inverno, em janeiro do próximo ano.

Números de Güler

Os números de Güler na temporada passada refletem a dimensão da evolução que o jogador experimentou, depois de ter disputado 51 partidas, nas quais marcou 6 gols e deu 14 assistências.

Seu impacto não diminuiu com o início da atual temporada, pois participou das quatro partidas do Real Madrid no Campeonato Espanhol, marcou um gol e deu uma assistência, enquanto ficou de fora do confronto da Liga dos Campeões da Europa por suspensão.

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