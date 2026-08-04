Após quase um ano afastado, Jair se recupera e deve ser reforço importante para o Vasco na temporada

O volante Jair voltou a viver um momento especial com a camisa do Vasco. No último sábado (1), ele começou como titular e capitão no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, atuando por cerca de 70 minutos. O cenário contrasta com o de oito meses atrás, quando estava no banco de reservas diante do mesmo adversário e pela mesma competição, ainda cercado por dúvidas sobre a possibilidade de voltar a atuar em alto nível. Recuperado, o camisa 8 retomou a boa fase e desponta como peça importante para a sequência da temporada do Gigante da Colina.

A trajetória até esse retorno, porém, foi longa. Aos 31 anos, Jair ficou afastado dos gramados por 11 meses após sofrer uma grave lesão diante do Sport, pelo Campeonato Brasileiro de 2025. O volante rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA), o ligamento colateral medial do joelho direito e ainda teve lesões nos meniscos e na cartilagem.

No departamento médico, o quadro é conhecido como "tríade infeliz", considerada uma das lesões mais complexas da ortopedia esportiva e que, em muitos casos, compromete o rendimento dos atletas ou até encerra precocemente carreiras.

No caso de Jair, o desfecho foi diferente. O chefe do Departamento de Saúde e Performance (DESP) do Vasco, Gustavo Caldeira, destacou a evolução acima do esperado do volante em publicação nas redes sociais. "Essa cirurgia foi mais desafiadora. A lesão é chamada de tríade infeliz. Onde ele lesiona o LCA, o ligamento colateral e o menisco. A cirurgia, tecnicamente, foi brilhante. O Jair, com cinco meses de cirurgia, já fazia atividades em campo, o joelho não inchava. Ele estava forte e feliz. A expectativa era de que ele voltasse já num nível 100% pré-lesão", afirmou o médico.

A recuperação ganhou ainda mais relevância porque foi a segunda grave lesão sofrida por Jair em menos de dois anos. Em 2025, ele já havia rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que aumentava a preocupação sobre a continuidade da carreira após um novo problema, desta vez ainda mais grave.

O trabalho conduzido pelo DESP do Vasco, porém, foi tratado internamente como um caso de excelência, com controle rigoroso da recuperação, fortalecimento muscular e retorno gradual às atividades, permitindo que o volante voltasse aos gramados em condições de competir no mais alto nível.

Após o jogo da Copa do brasil contra o Fluminense, o jogador fez uma declaração emocionada sobre o momento vivido: "Até falei com os jogadores. Há oito meses eu estava na arquibancada, torcendo em um jogo de Copa do Brasil contra o Fluminense. Hoje estar de volta é o que me motiva a ajudar o clube. Feliz por estar jogando. O que me motiva a voltar de duas lesões é poder escrever meu nome na história do clube. Eu acho que a gente só escreve com títulos. O clube e o torcedor merecem isso. É uma das minhas missões aqui dentro".

O retorno de Jair chega em um momento importante para o Vasco. O elenco conta com poucas opções para a posição de primeiro volante, tendo Cauan Barros como uma das poucas alternativas, portanto o retorno do camisa 8 será de grande peso para o restante da temporada do Cruzmaltino, que briga para sair da zona de rebaixamento no Brasileirão, e está no mata-mata da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

Além de oferecer experiência e qualidade na saída de bola, Jair traz maior equilíbrio ao meio-campo e espírito de liderança, e não à toa foi capitão da equipe no empate por 0 a 0 contra o Fluminense pela ida das oitavas da Copa do Brasil. No jogo da volta, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, a tendência é que o cenário se repita.