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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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Após punição no jogo contra o Egito, Espanha recebe nova multa

Inglaterra x Espanha
Inglaterra
Espanha
Liga das Nações A
England
Espanha

As punições se acumulam sobre o Matador

A União das Federações Europeias de Futebol, a "Uefa", impôs uma nova multa à seleção espanhola, após o atraso no início de sua partida contra a Inglaterra na Liga das Nações da Europa, fazendo com que a Espanha receba uma punição adicional poucas semanas depois da multa aplicada pela Federação Internacional de Futebol, a "Fifa", em razão dos acontecimentos ocorridos no amistoso contra a seleção do Egito.

A Federação Internacional de Futebol, a "Fifa", havia decidido anteriormente punir a seleção espanhola por conta do episódio da partida contra o Egito, determinando que seu próximo amistoso internacional fosse disputado em estádio parcialmente fechado, além de uma multa no valor de 20 mil dólares.

A partida, que terminou com empate sem gols em março passado, foi marcada por um grupo de torcedores da seleção espanhola entoando cânticos contra os muçulmanos, como "quem não pular é muçulmano".

Já a nova infração ocorreu durante o confronto entre Espanha e Inglaterra, disputado em setembro passado no estádio de Wembley, pela primeira rodada da fase classificatória da Liga das Nações da Europa.

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De acordo com a decisão emitida pelo órgão disciplinar da Uefa, a seleção espanhola foi punida pelo "atraso no início da partida", com base no artigo 11, parágrafo segundo, alínea "y", do regulamento disciplinar da entidade, com a imposição de uma multa no valor de 10 mil euros, segundo publicou o jornal "Mundo Deportivo".

Essa punição ocorre em um momento em que a Federação Espanhola estuda a possibilidade de recorrer da multa anterior imposta pela Fifa por conta do que aconteceu durante o amistoso contra o Egito.

França, Zidane e Portugal no círculo das punições

A seleção espanhola não foi a única atingida pela punição em razão do atraso no início das partidas, já que as decisões também incluíram as seleções da França e de Portugal, com a imposição de multas e a adoção de medidas contra seus treinadores.

A Uefa impôs uma multa no valor de 10 mil euros à seleção francesa, por conta do atraso no início de seu confronto contra a Turquia no dia 25 de setembro passado, que terminou com vitória da França por 1 a 0, em gol marcado por Kylian Mbappé.

A entidade europeia também direcionou uma advertência a Zinédine Zidane, técnico da seleção francesa, em razão do episódio.

Já a seleção portuguesa recebeu uma multa no valor de 20 mil euros por mau comportamento durante sua partida contra a Noruega no dia 27 de setembro passado, que terminou com sua vitória pelo placar de 2 a 1.

As punições incluíram a aplicação de uma advertência ao técnico de Portugal, Jorge Jesus, pelo atraso no início da partida, no âmbito das medidas disciplinares adotadas pela Uefa contra as três seleções.

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