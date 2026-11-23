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O Barcelona apresentará amanhã, terça-feira, um recurso ao Comitê de Competição contra o cartão vermelho recebido pelo meio-campista Fermín López na partida contra o Villarreal, no último domingo, que terminou com derrota do time catalão por 3 a 2.

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Fermín López, de 23 anos, foi expulso aos 74 minutos da partida, quando estava no banco de reservas, em um episódio que gerou grande polêmica no futebol espanhol.

De acordo com a súmula oficial redigida pelo árbitro canário Alejandro José Hernández , aos 74 minutos foi expulso o jogador López Marín, Fermín, pelo seguinte motivo: levantar-se do banco de reservas e dirigir-se ao quarto árbitro, aproximando-se dele de forma agressiva, protestando em voz alta e repetindo a frase "Não mexa comigo!".

O árbitro acrescentou na súmula que o jogador deixou o gramado e seguiu para o vestiário antes que o cartão vermelho fosse mostrado, o que tornou o episódio mais complexo, já que a expulsão ocorreu depois que o atleta já havia saído do campo.

A súmula detalhou o episódio da expulsão: Fermín protestou com raiva contra uma decisão da arbitragem no segundo tempo e, em seguida, deixou o gramado sem que o árbitro conseguisse mostrar o cartão vermelho diretamente a ele.

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Segundo o jornal "Mundo Deportivo", uma fonte do Barcelona afirmou que o clube catalão garante que o meio-campista não insultou o auxiliar da arbitragem e que sua atitude foi fruto da tensão do momento, já que o Barcelona precisava reverter uma desvantagem de dois gols diante do Villarreal.

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A mesma fonte acrescentou que o departamento jurídico do Barcelona vai argumentar que o ocorrido foi um ato isolado de má conduta, e não um protesto formal, na esperança de que o caso seja enquadrado em outro artigo disciplinar, o que poderia reduzir a suspensão de Fermín para apenas uma partida.

O Barcelona apresentará seus argumentos ao Comitê de Competição amanhã, terça-feira, na expectativa de reduzir a suspensão do jogador para no máximo uma partida, sobretudo porque o time tem pela frente jogos decisivos em LaLiga.

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Por outro lado, Iturralde González, especialista em arbitragem do jornal "AS" e da rádio "Cadena SER", revelou que Fermín será punido com dois jogos de suspensão pelo protesto feito do banco de reservas, o que significa que ele desfalcará o time contra o Deportivo La Coruña, no Riazor, e contra o Atlético de Madrid, no Camp Nou.

Uma fonte próxima ao Comitê de Competição afirmou que o órgão vai analisar com atenção a súmula do árbitro e os argumentos do Barcelona antes de tomar a decisão final, e que levará em conta as circunstâncias do episódio, a natureza do protesto e a ausência de um insulto direto, como sustenta o clube catalão.

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A comissão técnica do Barcelona, comandada por Hansi Flick, espera contar novamente com Fermín o quanto antes, especialmente diante das lesões e dos desfalques que o time vem enfrentando recentemente e da necessidade de ter todos os jogadores à disposição na briga pela liderança do campeonato.

A decisão do Comitê de Competição deve sair nos próximos dias e vai definir o futuro de Fermín: uma suspensão de apenas uma partida, como deseja o Barcelona, ou de duas, como previram os especialistas em arbitragem, em um caso que virou assunto em todo o futebol espanhol.