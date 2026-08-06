As redes DAZN e Disney+ adquiriram os direitos de transmissão das partidas do Campeonato Espanhol (La Liga) na França no lugar da rede beIN Sports, transmissora oficial da competição desde 2012, a partir desta temporada e pelas próximas três temporadas.

O site "Foot Mercato" descreveu essa notícia como um verdadeiro choque no cenário midiático francês.

Javier Tebas, presidente da liga do Campeonato Espanhol, justificou essa medida ao reafirmar seu desejo de melhorar os índices de audiência e aumentar o alcance de seu produto.

E acrescentou: "Depois de muitos anos de total satisfação com a beIN Sports, precisávamos de uma mudança. Essa mudança virá com a Disney+ e a DAZN. Ambas as provedoras oferecerão todas as partidas de cada rodada, ou seja, oferecerão o mesmo produto".

E prosseguiu: "Os torcedores poderão escolher a plataforma na qual desejam se inscrever. Acredito que essa seja uma grande vantagem para os torcedores de futebol franceses e espanhóis. São duas plataformas diferentes: uma é especializada em esporte, enquanto a Disney+ não se limita apenas ao conteúdo esportivo".

E apontou: "Em nossa opinião, elas se complementarão de forma excelente na França. São duas plataformas novas e inovadoras que permitirão ao público acompanhar nossas competições. Esperamos ter tomado a decisão certa, alcançar o maior número possível de torcedores e permitir que eles escolham a plataforma que preferirem".

Por sua vez, a rede "beIN Sports" respondeu a essa decisão afirmando, segundo o que noticiou o site francês: "Administrar um canal de televisão não se assemelha ao mercado de transferências, em que se ganha ou se perde jogadores para outro clube. Trata-se de uma questão econômica sólida e da compreensão do nosso público e de seus hábitos de consumo".

E acrescentou: "Temos os direitos necessários, pelo preço adequado e com os parceiros adequados. Tivemos uma cobertura excepcional da Copa do Mundo de 2026, e há outros direitos importantes a caminho. Temos um plano de trabalho de longo prazo e uma parceria sólida com o canal Canal+".

E concluiu: "A liga do Campeonato Espanhol optou agora por dividir seus direitos entre dois canais. Um deles já fracassou depois de apenas uma temporada com o Campeonato Francês. E o outro ainda está totalmente ausente do mercado francês".