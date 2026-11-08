Vinícius Júnior ficou de fora do último jogo do Real Madrid por LaLiga no estádio de Mestalla, em uma cena que se repetiu durante o confronto do clássico.

O craque brasileiro também não apareceu na visita da equipe a Valência durante a última temporada, no estádio que presenciou sua expulsão em duas ocasiões.

A ausência de Vinícius desta vez veio por conta do cartão vermelho que recebeu diante do Villarreal, o que o afastou da participação nas competições de LaLiga durante o último mês da temporada.

Esses acontecimentos geraram um clima de confusão quanto à situação do jogador brasileiro e sua posição dentro da equipe merengue, especialmente diante de sua participação como titular em duas partidas da Liga dos Campeões da Europa.

O jornal espanhol "As" revelou a existência de uma abordagem específica do Real Madrid e de seu treinador José Mourinho com Vinícius, afirmando que o jogador tem plena consciência de que perdeu seu lugar na escalação titular e de que já não é um elemento insubstituível, mas que durante os últimos dias sentiu total respeito e apoio por parte do treinador e do clube.

O treinador e os dirigentes do Real Madrid estão ao lado do atacante brasileiro, enquanto o único interesse de Mourinho atualmente está em recuperar a capacidade do jogador de fazer a diferença e decidir as partidas, imagem com a qual ele se apresentou desde que chegou vindo do Flamengo.

Prevalece um clima de entendimento e comunicação plena entre Vinícius e Mourinho, sem qualquer espaço para a falta de comunicação que o jogador viveu durante a última temporada com Xabi Alonso.

Vinícius e a comissão técnica do Real Madrid concordam quanto à necessidade de recuperar a melhor versão do jogador, considerado um dos ativos mais importantes dentro do clube merengue.

O treinador trata Vinícius com franqueza durante as conversas particulares, e também em suas declarações públicas, por meio das quais tentou lhe dar confiança, ao mesmo tempo em que reconhece que o retorno à normalidade ainda precisa de muito trabalho.

Mourinho trata o caso de Vinícius como um dos homens do clube, o que condiz com sua personalidade como treinador, porta-voz do Real Madrid e defensor de seus interesses e patrimônio esportivo.

Por isso, o treinador português busca, antes de qualquer outra pessoa, encontrar a maneira adequada de recuperar a verdadeira versão de Vinícius e motivá-lo a apresentar seu melhor nível.

O atacante brasileiro trabalha para alcançar isso, ciente de que sua missão principal no momento consiste em recuperar sua posição e seu nível técnico, que o tornaram um jogador intocável na escalação titular durante os últimos anos, objetivo que ele busca atingir em coordenação com o treinador e os dirigentes do clube.

A renovação do contrato de Vinícius no último verão até 30 de junho de 2032 representa um fator que dá a ambas as partes um clima de estabilidade na fase atual, e também durante as próximas janelas de transferências, antes de qualquer possível decisão a ser tomada.

O jogador disputou até agora 12 partidas, nas quais marcou um gol, além de dar 3 assistências, números muito inferiores ao desempenho habitual de um jogador com suas capacidades e potencial excepcionais.

Vinícius segue trabalhando para recuperar o nível que costumava apresentar, ciente de que o contrato que o Real Madrid lhe ofereceu no último verão lhe proporciona proteção nas mais diversas circunstâncias.

O jogador brasileiro foi claro ao longo de todo o período de negociações quanto ao seu desejo de continuar sua trajetória com o clube merengue, mas também tem consciência da dimensão das exigências e expectativas da torcida do Real Madrid.

Na verdade, os dirigentes do clube pensaram no início em começar a temporada sem anunciar a renovação do contrato, adiando a conclusão do acordo, mas após a Copa do Mundo concluíram que anunciar o acordo e colocá-lo em sua forma definitiva era do interesse de todas as partes.

A torcida do Real Madrid entende, ao contrário do que aconteceu na última temporada, que a configuração da equipe e seu desempenho em cada partida dependerão do entendimento entre o treinador e o jogador, mesmo que isso leve à presença de Vinícius no banco de reservas.