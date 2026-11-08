Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Após perder a titularidade, Mourinho age para salvar Vinícius

J. Mourinho
Vinicius Junior
Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Portugal
Brasil
Espanha

O brasileiro está ciente de sua nova situação

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

Vinícius Júnior ficou de fora do último jogo do Real Madrid por LaLiga no estádio de Mestalla, em uma cena que se repetiu durante o confronto do clássico.

O craque brasileiro também não apareceu na visita da equipe a Valência durante a última temporada, no estádio que presenciou sua expulsão em duas ocasiões.

A ausência de Vinícius desta vez veio por conta do cartão vermelho que recebeu diante do Villarreal, o que o afastou da participação nas competições de LaLiga durante o último mês da temporada.

Esses acontecimentos geraram um clima de confusão quanto à situação do jogador brasileiro e sua posição dentro da equipe merengue, especialmente diante de sua participação como titular em duas partidas da Liga dos Campeões da Europa.

Próximas partidas
TDV

TDV

Copa do Rei

10 de nov. de 2026

VAL

VAL

RMA

RMA

La Liga

21 de nov. de 2026

CEL

CEL

O jornal espanhol "As" revelou a existência de uma abordagem específica do Real Madrid e de seu treinador José Mourinho com Vinícius, afirmando que o jogador tem plena consciência de que perdeu seu lugar na escalação titular e de que já não é um elemento insubstituível, mas que durante os últimos dias sentiu total respeito e apoio por parte do treinador e do clube.

O treinador e os dirigentes do Real Madrid estão ao lado do atacante brasileiro, enquanto o único interesse de Mourinho atualmente está em recuperar a capacidade do jogador de fazer a diferença e decidir as partidas, imagem com a qual ele se apresentou desde que chegou vindo do Flamengo.

Prevalece um clima de entendimento e comunicação plena entre Vinícius e Mourinho, sem qualquer espaço para a falta de comunicação que o jogador viveu durante a última temporada com Xabi Alonso.

Vinícius e a comissão técnica do Real Madrid concordam quanto à necessidade de recuperar a melhor versão do jogador, considerado um dos ativos mais importantes dentro do clube merengue.

O treinador trata Vinícius com franqueza durante as conversas particulares, e também em suas declarações públicas, por meio das quais tentou lhe dar confiança, ao mesmo tempo em que reconhece que o retorno à normalidade ainda precisa de muito trabalho.

Mourinho trata o caso de Vinícius como um dos homens do clube, o que condiz com sua personalidade como treinador, porta-voz do Real Madrid e defensor de seus interesses e patrimônio esportivo.

Por isso, o treinador português busca, antes de qualquer outra pessoa, encontrar a maneira adequada de recuperar a verdadeira versão de Vinícius e motivá-lo a apresentar seu melhor nível.

O atacante brasileiro trabalha para alcançar isso, ciente de que sua missão principal no momento consiste em recuperar sua posição e seu nível técnico, que o tornaram um jogador intocável na escalação titular durante os últimos anos, objetivo que ele busca atingir em coordenação com o treinador e os dirigentes do clube.

A renovação do contrato de Vinícius no último verão até 30 de junho de 2032 representa um fator que dá a ambas as partes um clima de estabilidade na fase atual, e também durante as próximas janelas de transferências, antes de qualquer possível decisão a ser tomada.

O jogador disputou até agora 12 partidas, nas quais marcou um gol, além de dar 3 assistências, números muito inferiores ao desempenho habitual de um jogador com suas capacidades e potencial excepcionais.

Vinícius segue trabalhando para recuperar o nível que costumava apresentar, ciente de que o contrato que o Real Madrid lhe ofereceu no último verão lhe proporciona proteção nas mais diversas circunstâncias.

O jogador brasileiro foi claro ao longo de todo o período de negociações quanto ao seu desejo de continuar sua trajetória com o clube merengue, mas também tem consciência da dimensão das exigências e expectativas da torcida do Real Madrid.

Na verdade, os dirigentes do clube pensaram no início em começar a temporada sem anunciar a renovação do contrato, adiando a conclusão do acordo, mas após a Copa do Mundo concluíram que anunciar o acordo e colocá-lo em sua forma definitiva era do interesse de todas as partes.

A torcida do Real Madrid entende, ao contrário do que aconteceu na última temporada, que a configuração da equipe e seu desempenho em cada partida dependerão do entendimento entre o treinador e o jogador, mesmo que isso leve à presença de Vinícius no banco de reservas.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google