O Real Madrid definiu sua postura em relação às movimentações dos últimos dias da janela de transferências de verão, depois que a diretoria do clube decidiu não fechar novas contratações para o meio-campo ou a defesa, apesar do fracasso em concluir a contratação do espanhol Rodri, que está prestes a se transferir para o rival Barcelona, em um movimento que pode gerar polêmica entre os torcedores do clube merengue antes do início da nova temporada.

Segundo a rádio "Cadena SER", o Real Madrid não pretende contratar um novo meio-campista para substituir Rodri, enquanto o jornal "The Athletic" indicou que o clube também desistiu da ideia de contratar um zagueiro central de alto nível, depois que essa possibilidade esteve fortemente em pauta no último período.

A decisão vem apesar de algumas ressalvas por parte dos torcedores do Real Madrid quanto à suficiência das opções disponíveis no meio-campo e na defesa, especialmente com a equipe se preparando para disputar uma nova temporada sob o comando do português José Mourinho, que recebeu claro apoio da diretoria do clube durante a atual janela de transferências.

O Real Madrid havia se movimentado com força para reforçar seu elenco, contratando alguns novos jogadores, entre eles Diomande, Konaté e Cucurella, enquanto Bernardo Silva chamou a atenção durante o período de preparação e apresentou atuações que levaram a comissão técnica a se mostrar otimista quanto à sua capacidade de desempenhar um papel influente na próxima temporada.

Apesar dos sinais positivos trazidos pelos amistosos, as posições de meio-campo e defesa ainda representam motivo de preocupação para uma parcela dos torcedores do clube, que aguardavam o reforço da equipe com novos elementos, especialmente após o tropeço na tentativa de contratar Rodri, que, segundo os últimos acontecimentos, está próximo de vestir a camisa do Barcelona.

Assim, o Real Madrid parece ter fechado a porta às opções que foram apontadas para substituir Rodri, com destaque para Martín Zubimendi e Kees Smit, já que ambas as contratações não estão entre os planos atuais do clube, e não haverá um novo jogador no meio-campo durante os dias restantes da janela de transferências, a menos que surjam novidades inesperadas.

A situação não é muito diferente na defesa, pois os dados indicam que a diretoria do clube abandonou a ideia de contratar um novo zagueiro central, diante do fato de Mourinho contar com 5 jogadores nessa posição, além da possibilidade de recorrer a Tchouaméni em caso de necessidade.