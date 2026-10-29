Após perder a Bola de Ouro, Mbappé disputa com Yamal um prêmio de prestígio

Poucos dias depois de perderem a disputa da Bola de Ouro de 2026 para Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal se encontram em uma nova disputa pelo prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol no mês de outubro, em um confronto que carrega dimensões adicionais após a decepção na última cerimônia de premiação.

A LaLiga anunciou a indicação de Mbappé, estrela do Real Madrid, e de Yamal, ponta do Barcelona, ao prêmio, ao lado de Gonçalo Guedes, jogador da Real Sociedad, Álex Grimaldo, jogador do Atlético de Madrid, e Matías Dituro, goleiro do Elche.

Harry Kane havia conquistado a Bola de Ouro de 2026, superando Mbappé e Yamal, que ficaram atrás dele na disputa do mais importante prêmio individual do futebol mundial.

Mbappé leva vantagem na artilharia em outubro

Mbappé entrou na disputa de jogador do mês apoiado por números fortes, depois de marcar quatro gols em três partidas do Campeonato Espanhol durante outubro, mantendo seu brilho com a camisa do Real Madrid.

Seus momentos de maior destaque vieram ao marcar dois gols contra o Sevilla e, em seguida, outros dois nas redes do Barcelona durante o Clássico, que terminou com a vitória do time merengue por 2 a 1 no estádio Spotify Camp Nou.

Com esses gols, o atacante francês elevou seu total para 11 gols no Campeonato Espanhol nesta temporada, além de duas assistências, chegando a um total de 13 participações em gols, ocupando o segundo lugar na lista de artilheiros atrás de Raphinha, estrela do Barcelona, que marcou 13 gols.

Os gols de Mbappé ajudaram o Real Madrid a conquistar três vitórias consecutivas no campeonato durante outubro e a reduzir a diferença para o líder Barcelona para três pontos, fazendo com que o time merengue voltasse com força à disputa pelo título.

Yamal compete com números expressivos

Por outro lado, Yamal entra na disputa depois de marcar um gol e dar duas assistências em três partidas do Campeonato Espanhol durante outubro, chegando a três participações diretas em gols no mês.

Apesar da superioridade de Mbappé em número de gols e participações diretas durante o período mencionado, a indicação de Yamal reflete a continuidade de sua presença entre as principais estrelas da competição, diante de seu papel ofensivo no Barcelona e de sua disputa pelos prêmios individuais.

No âmbito de toda a temporada, Yamal marcou oito gols e deu seis assistências no Campeonato Espanhol, totalizando 14 participações em gols, contra 11 gols e duas assistências de Mbappé, com um total de 13 participações.

Oportunidade de compensar após a Bola de Ouro

O prêmio de jogador do mês representa uma nova oportunidade para a dupla compensar a perda da Bola de Ouro, depois que o grande prêmio foi para Kane, apesar dos níveis apresentados pelas estrelas do Real Madrid e do Barcelona na temporada passada.

Yamal havia conquistado o Troféu Kopa de melhor jogador jovem, enquanto Mbappé busca transformar seu brilho de artilheiro em um novo prêmio individual, depois de já ter perdido o prêmio de jogador do mês em setembro para Raphinha.

E enquanto Mbappé leva vantagem no saldo de gols de outubro, Yamal possui uma leve vantagem no total de participações em gols na temporada até agora.

A disputa permanece em aberto até o anúncio do vencedor do prêmio, em um momento em que a disputa entre Real Madrid e Barcelona pela liderança do Campeonato Espanhol continua.