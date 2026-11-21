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O árbitro Cordero Vega apitou a partida entre Real Madrid e Celta de Vigo, na noite de sábado, que terminou com vitória merengue por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, pela 13ª rodada de LaLiga.

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O site "Archivo VAR", especializado em lances polêmicos de arbitragem, deu uma avaliação positiva ao árbitro Cordero Vega: nota 7 de 10.

Segundo o Archivo VAR, Cordero Vega fez uma arbitragem convincente na partida, com um desempenho que melhorou gradualmente ao longo do jogo, depois de cometer alguns erros leves nos primeiros minutos por ter sido permissivo em determinados lances.

É verdade que esses erros foram pequenos, mas o mais importante ocorreu, curiosamente, no pênalti que ele marcou corretamente a favor de Kylian Mbappé, puxado por Javi Rodríguez.

O Archivo VAR destacou que o lance exigia, de forma muito clara, o cartão amarelo. Era tão evidente que não mostrá-lo se torna injustificável, sobretudo porque Mbappé estava em condições de finalizar com clareza.

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Já do vermelho direto Javi Rodríguez escapou pela presença de um defensor próximo ao local do lance. Mas o amarelo era uma decisão óbvia pelas regras de arbitragem, e o árbitro não deveria tê-lo ignorado, embora isso não seja considerado um erro grave nem que tenha influenciado o resultado da partida.

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Os lances polêmicos

A partida teve um lance de arbitragem polêmico e outro que gerou menos discussão. O mais importante foi o já mencionado, quando Javi Rodríguez perdeu a marcação de Mbappé e segurou o pulso do atacante francês enquanto ele se preparava para finalizar.

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Embora o atacante francês seja um dos jogadores constantemente alvo de suspeitas de se jogar dentro da área, neste lance especificamente, mesmo que o puxão não tenha sido tão forte, pode-se dizer que foi suficiente para desequilibrá-lo e, assim, impedi-lo de finalizar.

O segundo lance polêmico aconteceu no segundo tempo, quando Bernardo Silva pediu pênalti em uma jogada que não merecia de forma alguma.

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O jogador português procurava a todo custo a queda e, de fato, se atirou ao chão assim que sentiu o contato do adversário. Nesse lance, Cordero Vega estava atento e conduziu a jogada corretamente.