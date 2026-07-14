Após os escândalos da Copa do Mundo... o governo senegalês intervém com uma decisão urgente

Não passa um único dia sem que o cenário esportivo do Senegal testemunhe uma nova turbulência; desde a eliminação da seleção dos Leões da Teranga diante da Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o futebol senegalês vive uma crise grave e sem precedentes.

Os casos polêmicos se sucedem em um cenário caótico, desde acusações de assédio sexual, a demissão do técnico Babi Thiaw e a interferência descarada nos assuntos da federação, até as suspeitas em torno do médico da seleção — que seria, na verdade, um ginecologista —, em uma longa lista de escândalos que não tem fim.

Em um rápido desdobramento oficial nesta terça-feira, na sequência das últimas declarações feitas pelo presidente da Federação Senegalesa de Futebol, o Ministério da Juventude e do Esporte emitiu uma ordem rigorosa à entidade reguladora do esporte no país para a suspensão imediata de todas as atividades e aparições na mídia, apelando à necessidade de se demonstrar “responsabilidade coletiva” após a participação decepcionante da seleção nacional na Copa do Mundo, segundo informou o site “Foot Mercato”.

O comunicado oficial divulgado pelo Ministério da Juventude e do Esporte do Senegal dizia: “O Ministério acompanha de perto as recentes polêmicas e declarações públicas que se seguiram à participação da nossa seleção nacional na Copa do Mundo. Com o objetivo de preservar a paz civil e garantir o respeito às instituições do Estado, o Ministério ordena à Federação Senegalesa de Futebol a suspensão imediata de todas as intervenções, comunicados e aparições na mídia relacionadas a este evento”.

O Ministério acrescentou, justificando essa medida firme: “Essa medida visa pôr fim às discussões infruitas que passaram a causar grave dano à imagem e à reputação do nosso país no âmbito internacional. O Estado leva suas responsabilidades muito a sério e se compromete a trabalhar para esclarecer plenamente todos os detalhes dessa participação”.

O ministério confirmou em seu comunicado que haverá procedimentos de investigação e avaliação que seguirão o curso legal, afirmando: “Será realizada uma revisão oficial abrangente e minuciosa para avaliar essa participação, e essa avaliação será conduzida no âmbito do estrito respeito aos procedimentos estabelecidos, com a máxima seriedade e rigor”.

O Ministério da Juventude e do Esporte da Senegala concluiu seu comunicado com um apelo a todas as partes: “Durante este período de transição, o Ministério convida todos os atores e partes interessadas a manterem a calma, agirem com responsabilidade e demonstrarem respeito absoluto pela dignidade humana e pelos princípios do Estado de Direito”.