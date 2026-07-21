Após os emocionantes acontecimentos da final... Infantino envia mensagem à Argentina

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), enviou uma mensagem especial à seleção argentina após a sua derrota na final da Copa do Mundo no último domingo.

A Argentina caiu na partida decisiva diante da Espanha por um gol a zero, marcado por Ferran Torres na prorrogação, fracassando assim os argentinos na defesa do título mundial que haviam conquistado no Catar, na edição de 2022.

A final foi marcada por diversos episódios de violência, com destaque para a expulsão de Enzo Fernández após uma entrada forte sobre Pau Cubarsí, além da agressão de Leandro Paredes a alguns jogadores da seleção espanhola após o apito final.

A polêmica não parou por aí, pois os jogadores da Argentina decidiram dirigir-se às suas torcidas e não acompanhar a seleção espanhola erguer a taça, num lance que gerou controvérsia.

Apesar desses acontecimentos, Infantino escreveu na sua conta no Instagram: "Que campanha extraordinária a da seleção argentina na Copa do Mundo! Uma remontada inesquecível e um espírito de luta que inspirou milhões, oferecendo aos apaixonados por futebol em todo o mundo momentos eternos que não serão apagados da memória".

E concluiu: "Chegar novamente à final da Copa do Mundo após erguer o título na edição de 2022 é a melhor prova da excelência e dos altos níveis contínuos do futebol argentino. Obrigado pela vossa contribuição para tornar este torneio tão especial e por competir com tanta paixão até os últimos instantes".