Após Olmo: novo golpe embaralha os planos de Flick antes do Clássico

Um novo jogador do Barcelona está perto de desfalcar a equipe na partida contra o Real Madrid, no clássico de La Liga, no próximo domingo.

O Barcelona anunciou hoje a ausência de Dani Olmo no clássico por lesão, com um período estimado de afastamento dos gramados de cerca de 4 semanas.

E com a preparação para a partida do clássico, após a derrota de ontem por quatro gols a dois diante do Paris Saint-Germain, o pessimismo tomou conta da comissão técnica em relação a outro jogador.

Jules Koundé (27 anos) sofreu uma entorse grave no tornozelo esquerdo durante a partida do último sábado contra o Real Betis.

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Apesar de ter concluído o jogo, voltou no dia seguinte mancando de forma evidente, e os exames médicos realizados no domingo revelaram uma entorse dolorosa que acabou resultando em sua ausência na partida de ontem contra o Paris Saint-Germain.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que sua participação na partida do próximo domingo contra o Real Madrid ainda não está confirmada.

Na verdade, Hansi Flick, técnico do Barça, não descartou a possibilidade de sua participação na partida do próximo domingo durante a coletiva de imprensa que antecedeu o jogo contra o Paris Saint-Germain.

No entanto, até o momento, a comissão técnica do Barcelona considera muito improvável que ele consiga jogar o clássico, devido à dor na região lesionada, que o faz mancar de forma perceptível.

O objetivo é, pelo menos, mantê-lo disponível no banco de reservas em caso de emergência durante a partida, para ser utilizado como última opção.

Nesses casos, permanece disponível a opção de aliviar a dor temporariamente com uma injeção e, então, jogar, mas isso pode agravar a lesão.

No fim, a decisão dependerá do jogador, de Flick e da equipe médica, mas, até o momento, predomina o pessimismo quanto à participação de Koundé no clássico, e entre os motivos está o fato de que o jogador francês não é a favor de injeções anestésicas.

Relatos indicaram que o bom desempenho de Chavi Espart poderia reduzir o impacto da ausência de Koundé, mas a substituição de Espart ontem por sentir um incômodo no tornozelo embaralhou os planos de Flick.

O próprio Flick apontou outra opção para reforçar a linha defensiva, Frenkie de Jong.

No entanto, não lhe deu nenhuma oportunidade de jogar ontem, nem na defesa nem no meio-campo, o que reduz as chances de sua participação no clássico.